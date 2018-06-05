الجزيرة - السعودية

ولي العهد يستعرض مع رئيسة وزراء بريطانيا المستجدات

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وتم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث الجهود المبذولة تجاهها.

المدينة - السعودية

19 دولة تستعد لمواجهة روسيا

بدأ نحو 18 ألف عنصر من 19 دولة معظمها تابعة لحلف شمال الأطلسي تدريبات عسكرية سنوية بقيادة واشنطن في بولندا ودول البلطيق، لتعزيز الجاهزية القتالية في الخاصرة الشرقية للحلف في ظل تزايد النفوذ الروسي. وتأتي تدريبات "سابر سترايك" بعدما تم الكشف عن أن بولندا تدرس مقترحاً لنشر قوات أميركية في البلاد بشكل دائم. وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع البولندية هذا الأسبوع، أن وارسو قد تدفع ما بين 1,5 مليار وملياري دولار (1,3 إلى 1,7 مليار يورو) للمساعدة في تغطية تكلفة تمركز وحدة دبابات أميركية في بولندا.

الاتحاد - الإمارات

السيسي وعبدالله الثاني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما تم التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتطورات الأزمات القائمة في بعض دول المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية.

البيان - الإمارات

ترامب يؤكد حقه المطلق في العفو عن نفسه

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "حقه المطلق" في أن يطبق على نفسه قانون العفو الرئاسي، رغم أنه أضاف في تغريدة، أنه لم يرتكب أي خطأ، وذلك في إشارة إلى التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

السياسة الكويتية - الكويت

الأسد يعتزم زيارة كوريا الشمالية

نقلت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، عن الرئيس السوري بشار الأسد، قوله إنه يعتزم زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو ما سيكون أول اجتماع لكيم مع زعيم أجنبي في بيونغ يانغ. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن الأسد قوله "سأزور كوريا الشمالية وألتقي مع الرئيس كيم جونج أون".