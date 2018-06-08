الشرق 4 / 6 / 2018

لوف مدرب المنتخب الألماني لصناعة تاريخ كروي جديد

يرى مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف أن المانشافت سيخوض مونديال روسيا 2018 مطالباً "أكثر من أي وقت مضى" بالدفاع عن لقبه العالمي بنجاح وتحقيق إنجاز لم تعرفه البطولة منذ 56 عاماً.

نيمار نجم البرازيل وسان جرمان الفرنسي من الشاطئ إلى العالم في رحلة رائعة

كغالبية اللاعبين البرازيليين بدأ المشوار الكروي لنجم باريس سان جرمان نيمار من الشاطئ لكن ابن بلدة موجي داس كروزس في ولاية ساو باولو لم يحلم يوماً بأن يبلغ عامه الخامس والعشرين وهو أغلى لاعب في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

قبل عشرين عاماً كان المدرب بيبيتو يتابع مباراة في كرة القدم الشاطئية عندما لمح طفلاً نحيلاً في السادسة من عمره يركض على المدرجات نزولاً وصعوداً أسرع من أي طفل بهذا العمر شاهده في حياته. وكان هذا الطفل نيمار، سمعة المراوغ الماهر والنحيل سبقته بحسب ما يكشف بدرو لوبيز صديقه في نادي غريميتال حيث التقيا للمرة الأولى قبل 16 عاماً، ويوضح كنا نعرف من هو نيمار كانوا يعتنون به كما لو كان المستقبل العظيم.

ساوثغيت قائد ثورة الشباب في المنتخب الانكليزي لكرة القدم

يتمتع مدرب منتخب إنكليترا غاريث ساوثغيت بمعظم آداب التصرف البريطانية والهدوء إلا أنه يخفي خلف هذا المظهر الخارجي الساكن شخصية صلبة صنعت ثورة في المنتخب وضخت فيه روح الشباب.

المستقبل 5 / 6 / 2018

تنس رولان غاروس: سيرينا المصابة تنسحب...ونادال يواصل زحفه

حرمت الإصابة متابعي التنس من لقاء مرتقب في بطولة فرنسا المفتوحة بين الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامس والروسية ماريا شارابوفا، اذ دفعت الإصابة وليامس إلى الانسحاب، مما أهدى شارابوفا مقعداً في الدور ربع النهائي، فيما واصل الإسباني رافايل نادال المصنف أولاً زحفه نحو لقبه الـ11 في البطولة الفرنسية.

وقبيل دقائق من المباراة، أعلنت الأميركية (36 عاماً) انسحابها بسبب إصابة في "العضلات الصدرية" تعرضت لها في الدور الثالث ضد الألمانية جوليا غورغيس، موضحة أنّها باتت "غير قادرة على إرسال الكرة". ولدى الرجال، واصل نادال زحفه نحو اللقب الحادي عشر في رولان غاروس، ببلوغه ربع النهائي اثر فوزه السهل على الألماني المصنف 70 عالمياً ماكسيميليان مارترر. وحقق نادال فوزه الـ83 في رولان غاروس مقابل هزيمتين فقط.

الجمهورية 5 / 6 / 2018

سانيه خارج تشكيلة ألمانيا

أبقى مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف على حارس بايرن ميونخ مانويل نوير في التشكيلة الرسمية لأبطال العالم لمونديال روسيا 2018، بينما استبعد منها لاعب منشستر سيتي الإنكليزي لوروي سانيه.

الديار 6 / 6 / 2018

مارادونا يقدّم نصائح ذهبيّة لميسي قبل كأس العالم

وجه النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا نصائح لمواطنه ليونيل ميسي نجم المنتخب الأول ولاعب نادي "برشلونة"، قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة صيف العام الجاري في روسيا. تصريحات ونصائح مارادونا نقلتها شبكة كالتشيو ميركاتو وقال فيها: أنصح ليو بمواصلة خوض كرة القدم والاستمتاع بكل ما فيها، وأن ينسى تماماً كل من يوجه له انتقاد، سواء تمكن من الفوز بكأس العالم أم لا، لا يجب عليه ألا يظهر أي شيء، فقط عليه الاستمتاع بالركض ومراوغة الكرة على العشب. بحسب ما نقلته صحيفة "إس" الإسبانية. وحول مدرب منتخب التانغو قال مارادونا: "لم أشاهد خورخي سامباولي من قبل، ولا أعرف طريقة لعبه أو الأسلوب الذي يتبعه، لكن أعرف الكثير عن اللاعبين، وأعلم أنهم سيقومون بتقديم كل ما لديهم من أجل التتويج بالبطولة.

الانوار 7 / 6 / 2018

اعتماد تقنية الفيديو في المونديال

اجراءات أمنية مشددة في روسيا والجماهير ستشعر بالأمان

أكد هيلموت سبان، رئيس شؤون الأمن في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الجماهير ستشعر بالأمان في روسيا خلال كأس العالم، وسط عمليات أمنية مشددة خلال البطولة.

وقال سبان "راض للغاية عن الاستعدادات، التعاون وكل تجهيزات قوات الأمن الروسية واللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم". ولم يتم الكشف عن أرقام رسمية، ولكن يعتقد أن روسيا أنفقت مبالغ أكبر على النواحي الأمنية في المونديال، مقارنة بتكاليف تأمين أولمبياد سوتشي الشتوي 2014، والتي بلغت مليارا و400 مليون يورو.