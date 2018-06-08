الوكالة الوطنية للإعلام

لقاءات متنوعة لرئيس الجمهورية والبطريرك غبرويان طالبه بتمثل الأرمن الكاثوليك بحقيبة وزارية

تنوعت لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وتناولت مواضيع سياسية وأمنية واقتصادية وإنمائية وتربوية. واستقبل الرئيس عون، بطريرك الأرمن الكاثوليك غريغوريوس بطرس غبرويان على رأس وفد من أساقفة الطائفة، نقل إلى رئيس الجمهورية "محبة الأرمن الكاثوليك ودعمهم لمواقفه الوطنية ولاهتمامه الدائم بالمحافظة على العدالة والأمن والاستقرار". وأوضح البطريرك غبرويان أنه أثار مع الرئيس عون "أوضاع طائفة الأرمن الكاثوليك ومساهمتها المباشرة داخل المجتمع اللبناني"، لافتاً إلى "ضرورة تمثيلها بوزير في الحكومة العتيدة، لا سيما وأن آخر مرة تم خلالها توزير أرمني كاثوليكي كان قبل 27 عاماً".

وكالة فرنس برس

ترامب يؤكد أن "كل شيء جاهز" للقمة مع كيم أثناء استقباله آبي

قبل خمسة أيام من لقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "كل شيء جاهز" للقمة التاريخية، وذلك أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض. ومن المفترض أن يعقد ترامب وآبي، مؤتمراً صحافياً مشتركاً عند الثانية بعد الظهر في البيت الأبيض، قبل أن يتوجها إلى كندا للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع التي يُتوقع أن تكون متوترة، إثر السياسات التجارية العدائية التي يعتمدها الرئيس الأميركي.

وكالة أنباء شينخوا

الصين وقرغيزستان توافقان على إقامة شراكة استراتيجية شاملة

اتفقت الصين وقيرغيزستان (الأربعاء) على إقامة شراكة استراتيجية شاملة. وتم التوصل إلى الاتفاق خلال المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس القيرغيزي الزائر سورونباي جينبيكوف فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين. وقال شي لجينبيكوف "إنه معلم آخر فى تاريخ العلاقات الثنائية، حيث ستقيم الصين وقيرغيزستان شراكة استراتيجية شاملة ستضخ قوة دافعة جديدة في تنمية العلاقات الثنائية". وأضاف شي أن الصين التي تقف عند نقطة بداية جديدة، ترغب فى العمل مع قيرغيزستان للمضي قدماً بالصداقة التقليدية وإجراء تعاون شامل من أجل تحقيق تنمية وطنية ومنفعة أفضل للشعبين.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

وزير الداخلية الإيراني يؤكد على التصدي الحازم للأعمال الإرهابية

نعى وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي استشهاد عنصرين من قوات الشرطة الحدودية الإيرانية على حدود مدينة سردشت غرب إيران، مطالباً القوات الحدودية وعناصر وزارة الأمن ببذل جلّ مساعيهم للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية بكل ما اُوتوا من قوة.