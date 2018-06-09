TL

وبعيدا عن الأوضاع المحلية نقل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأجواء الى فلسطين في يوم القدس العالمي قائلاً: كل من يعادي إيران هو عميل لإسرائيل فإسرائيل عدو وإيران داعمة للقضية المركزية.

المنار

القدس ستعود وكل فلسطين أكد الامين العام لحزب الله، وسيرحل الغزاة، وإلى ذاك الحين على الأمة أن تدعم المقدسيين في معركة الصمود وحفظ المقدسات.

nbn

حكومياً وبعد أربعة عشر يوماً على تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة بدأ الرئيس سعد الحريري بحركة اتصالات جدية مع الفرقاء السياسيين، أما مباشرة وإما عبر موفده الوزير غطاس خوري وسجلت الساعات الماضية بعض اللقاءات للاطلاع على مسودة توزيع الحصص الأولى بحسب ما علمت الnbn.

mtv

السلطة من فضيحة إلى أخرى، فضيحة التجنيس ختمت مرحلياً بعد اعتراف وزارة الداخلية بتقصيرها في التدقيق بالأسماء، والفضيحة الثانية تتعلق بموقف الدولة من مفوضية اللاجئين.

NTV

لا يذكر القدس إلا حراس قضيتها .. أولئك المقاتلون لرمزيتها ومفاتيحها بمساجدها وكنائسها بناسها وأصحاب البيوت غير الخاضعة للهدم والبيع. ومن تذكر القدس في يومها هم الذين تسكن القدس بالهم كل يوم.

المستقبل

الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل ضد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان بإصدار تعليماته لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة، والموجودة فيها، طرح جملة من الأسئلة المقلقة حول العمل داخل الحكومة وآلية اتخاذ القرارات.

OTV

الصحف في أكثرها لم تعنّون، والمواقع الإلكترونية لم تضج بالخبر... وحتى التفاعل عبر مواقع التواصل، ظل خجولاً، بعدما مدد الاستراحة، من حرض وشتم وهول لأيام تحت عنوان مرسوم التجنيس، ولا سيما ثلاثي القوات والكتائب والاشتراكي، الذي طالب اليوم عبر بيان مشترك بسحب المرسوم، فيما غاب أي موقف من تطورات أزمة النزوح، ببيان مشترك أو من دون.

LBC

أسبوعان على التكليف ولا شيء في الأفق يوحي بأن الأسبوع الثالث سيكون هو الثابت للتأليف. فالأسبوع المقبل نصفه الثاني لن يكون بالتأكيد للتأليف. الرئيس المكلف سيكون في موسكو الخميس المقبل لحضور افتتاح المونديال بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واعتبارا من يوم الجمعة تدخل البلاد في عطلة عيد الفطر المبارك والتي تمتد حتى مساء يوم الأحد، ما يعني أن التأليف إما أن يتم في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع المقبل، وإما يكون الأسبوع ما بعد المقبل هو المحطة الجديدة وليس بالضرورة أن يكون الموعد الأخير.

الميادين

الرئيس الروسي والصيني يعلنان في بيان مشترك لهما، أن موسكو وبكين تؤيدان وحدة أراضي سوريا واتخاذ خطوات محددة من الدول لضمان إعادة إعمارها.

الجزيرة

ماليزيا تتجه لإيقاف مشروع سكة حديد الساحل الشرقي.

العربية

بنك "كا بي سي" البلجيكي يعلق المعاملات مع إيران.