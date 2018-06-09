الجمهورية/ ناصر شرارة

تناول إشارة إسرائيل ملف استضافة حزب الله لقيادات من حركة حماس دولياً. ولفت إلى أن هناك توجه إسرائيلي لاستهداف حماس في لبنان وخلف سياق تفاعلي تصعيدي سياسي وعسكري ضده.

الديار/ دوللي بشعلاني

أشارت إلى تصعيد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي قد يصل إلى طرد مفوضيه اللاجئين من لبنان إذا استمرت بالعمل ضد رفض لبنان للتوطين. وأكدت أن وزارة الخارجية وثقت تخويف المفوضية للنازحين السوريين من العودة إلى سوريا.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أنه إذا كانت الأولوية، كما يقول الجميع، هي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ومكافحة الفساد، فأن حكومة الجرأة على الاصلاح وجذب الاستثمارات تفرض نفسها عبر تبادل التنازلات بين الأطراف. وآخر ما يوحي أننا جارون في محاربة الفساد وسط فائض الفاسديين لدينا هو استيراد فاسديين.

اللواء/ أنطوان الأسمر

أشار إلى أن الحملات الممنهجة على العهد أظهرت ضرورة إيجاد الآليات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع الإعلام. وتحدثت عن غرف سياسية – إعلامية عملت بالتكامل والتضامن في الحملة بينما يدرس التيار الوطني الحر الحصول على وزارة الإعلام. ورأى أن الحاجة الملحة لتدخل الدولة في مسألة فلتان مواقع التواصل الاجتماعي ستكون من خلال إقرار قانون مكافحة التظليل الاعلامي.