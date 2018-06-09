الوكالة الوطنية للإعلام

نصرالله في يوم القدس: لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا فلن نخرج إلا بطلب من قيادتها.

أحيا "حزب الله" يوم القدس العالمي بحفل، في حديقة إيران في بلدة مارون الراس، حضره ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي بزي، وتحدث فيه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، الذي قال: "نلتقي في يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني يوماً عالمياً، عندما اختار آخر يوم جمعة من شهر رمضان ليكون يوماً عالمياً للقدس، لما يعنيه هذا اليوم من قيمة دينية وعبادية وفكرية وجهادية وانسانية".

وكالة الأنباء المركزية

روسيا والصين تدعوان للحفاظ على وحدة سوريا.

أعلن زعيما روسيا والصين، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، في بيان مشترك لهما عقب اجتماعهما، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين تؤيدان وحدة أراضي سوريا واتخاذ خطوات محددة من الدول لضمان إعادة إعمارها.

وكالة الأناضول

كندا.. انطلاق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

انطلقت أعمال قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، بنسختها الـ44، في مقاطعة "كيبك" جنوب شرق كندا. وتضم المجموعة، إلى جانب كندا المستضيفة، كلًّا من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

وكالة أنباء رويترز

إسرائيل تصيب 100 فلسطيني بالرصاص وقنابل الغاز مع استئناف الاحتجاجات في غزة.

قال مسعفون إن مئة فلسطيني على الأقل أصيبوا، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في الاحتجاجات الأسبوعية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وكالة فرنس برس

ترامب يؤكد انه "ليس فوق القوانين".

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أنه "ليس فوق القوانين"، لكنه كرر أنه يمتلك "الحق المطلق" في اصدار عفو رئاسي عنه في التحقيق حول تواطؤ محتمل مع روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

العالم ينتظر ظهور أقوى قاذفة استراتيجية في روسيا.

تقوم روسيا بصنع طائرة استراتيجية جديدة. وعُهد إلى شركة "توبوليف" بصنع الطائرة التي اصطلح على تسميتها بطائرة المستقبل البعيدة المدى أو ("باك — دا" باختصار). ويُفترض أن تكون الطائرة المنتظرة أقوى قاذفة قنابل وصواريخ في روسيا، حسب مصادر إعلامية غربية.