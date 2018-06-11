وكالة الأناضول

سياسيون أميركيون ينتقدون مواقف ترامب إزاء حلفاء واشنطن: تضر بمصالحنا

انتقد سياسيون أميركيون تصريحات الرئيس دونالد ترامب ومواقفه، إزاء حلفاء الولايات المتحدة بعد قمة مجموعة الدول السبع. جاء ذلك في سلسلة تغريدات لمسؤولين وسياسيين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري (ينتمي إليه ترامب)، معتبرين أن مواقفه تؤثر سلباً على علاقات واشنطن مع أقرب حلفائها. وانتقد السيناتور الجمهوري جون ماكين، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، مواقف ترامب، قائلاً: "إلى حلفائنا، تظل أغلبية الأميركيين من الحزبين الرئيسيين مؤيدة للتجارة الحرة، وللعولمة والتحالفات القائمة منذ 70 سنة". وخاطب ماكين حلفاء بلاده بالقول: "الأميركيون يقفون معكم حتى لو لم يفعل الرئيس". وقال مدير وكالة الاستخبارات الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، جون بيرنان، مخاطباً ترامب، "سياساتك الحمائية الخاطئة والممارسات الغريبة تدمر مكانتنا العالمية ومصالحنا الوطنية".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوتين: تم تحقيق نتائج مهمة في مجال مكافحة الإرهاب في سورية

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن الإجراءات المنسقة لروسيا والحكومة السورية وغيرهما من الشركاء أدت إلى تحقيق نتائج مهمة في مجال مكافحة الإرهاب في سورية، مشدداً على أن "الحكومة السورية أوفت بالتزاماتها بالكامل وأظهرت استعدادها للحوار" وأن الأمر الآن "متروك لـلمعارضة". وأوضح بوتين في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الموسع لمجلس قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون كما نقل موقع روسيا اليوم، أن مجال التعاون ذا الأولوية في منظمة شنغهاي لا يزال محاربة الإرهاب باعتماد برامج تحدد معايير العمل المشترك فى هذا المجال للسنوات الثلاث المقبلة، وتنص على إجراء تدريبات مشتركة وإقامة تبادل أوثق للخبرات والمعلومات.

وكالة أنباء رويترز

ألمانيا وفرنسا تنتقدان ترامب لسحب تأييده للبيان الختامي لمجموعة السبع

وجهت ألمانيا وفرنسا انتقادات حادة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب تأييده للبيان الختامي لمجموعة السبع بشكل مفاجئ، واتهمتا إياه بهدم الثقة والتصرف على نحو غير متسق. وبعد مغادرة ترامب لقمة مجموعة السبع في كندا قبل انتهائها، تسبب إعلانه على تويتر الانسحاب من البيان الختامي في تحطيم ما بدا أنه توافق هش بخصوص الخلاف التجاري بين واشنطن وكبار حلفائها. وقالت ألمانيا وفرنسا العضوان بمجموعة السبع إنهما تؤيدان البيان الختامي رغم قرار ترامب. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حين سئل عن التغير المفاجئ في موقف ترامب "في غضون ثوان، يمكنك هدم الثقة من خلال 280 حرفاً على تويتر"، مضيفاً أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول بكثير لإعادة بناء الثقة المفقودة.

وكالة فرنس برس

ترامب وكيم في سنغافورة لعقد قمة الفرصة الاستثنائية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون إلى سنغافورة الأحد، قبل يومين من قمتهما التاريخية التي لا تزال نتائجها غير مؤكدة، بعد عقود من انعدام الثقة والتوترات بين البلدين. وستكون الترسانة النووية الكورية الشمالية التي كلفت بيونغ يانغ سلسلة من العقوبات الدولية على مرّ السنوات، في صلب النقاشات. ووصل ترامب إلى سنغافورة على متن طائرة "اير فورس وان" الرئاسية وسيكون أول رئيس أميركي يتفاوض بشكل مباشر وهو على رأس مهامه مع وريث أسرة كيم الحاكمة في كوريا الشمالية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس وزراء سنغافورة يكشف تكلفة لقاء ترامب وزعيم كوريا

كشف رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونغ، تكلفة استضافة القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، التي من المقرر أن تعقد يوم 12 حزيران الجاري. وقال لونغ إن تكلفة استضافة القمة تصل إلى نحو 20 مليون دولار، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لتحمل التكاليف، بحسب وكالة "رويترز". جاءت تصريحات رئيس وزراء سنغافورة قبل عقد اجتماع ثنائي مع كيم جونغ أون، بينما من المقرر أن يجري محادثات أخرى مع ترامب، غداً الاثنين 11 حزيران، قبل موعد القمة الثنائية الأميركية الكورية الشمالية.