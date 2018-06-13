النهار/ روزانا بو منصف

تناولت العرض الأميركي حول ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب، وقالت إن الإشكالية أمام لبنان تتصل بما إذا كان يمكن أن يفاوض ولو بواسطة الأميركيين من أجل تثبيت حقوق إنهاء الملف الحدودي مع إسرائيل أم لا، من دون أن يظهر في موقع الرافض لإيجاد حل يمكن أن يؤخذ أو يحسب عليه لاحقاً، ولعل المزيد من الاتصالات التي يمكنه أن يجريها أو يستطلعها في هذا الإطار قد تساعده، ولو أن البعض يجزم بأن الجواب قد يكون معروفاً سلفاً.

الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى أن الوزير جبران باسيل بات اليوم يواجه ملفات شائكة تولد خلافات مع كل أفرقاء التسوية، وقالت إن ما بين الرئيس سعد الحريري وباسيل واقعية سياسية مبنية على تسوية رئاسية وحكومية ومستقبل نفطي واقتصادي، وما دون ذلك، تباعد في الرؤية والأهداف، والخلاف حول النازحين أول العنقود.

الديار/ محمد بلوط

قال إذا كان المجتمع الدولي مقصراً إلى حدود التواطؤ والتآمر على لبنان بالنسبة لقضية عودة النازحين، فإن الحكومة اللبنانية معنية اليوم أكثر فأكثر في تسريع العمل جدياً للتعاطي مع هذه المسألة انطلاقاً من المصلحة العليا للبنان واللبنانيين أولاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً مصلحة النازحين السوريين التي تتمثل أولاً وأخيراً بعودتهم الطبيعية إلى مدنهم وقراهم.

اللواء/ حسين زلغوط

أشار إلى أن عجلة تأليف الحكومة توقفت إلى ما بعد عيد الفطر، فيما الرئيس المكلف سعد الحريري يسابق التحديات، وأوضح أن المواعيد التي تضرب لتأليف الحكومة لا تخرج عن إطار التكهنات وغير مبنية على وقائع.