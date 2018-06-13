الوكالة الوطنية للإعلام

المفوضية العليا للاجئين طلبت من الخارجية العودة عن قرار وقف طلبات الإقامة لموظفيها

طلبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، من وزارة الخارجية العودة عن قرارها "وقف طلبات الإقامة لموظفيها الدوليين.

وقال المتحدث باسم المفوضية اندري ماهيسيتش للصحافيين في جنيف: "نحن قلقون جداً إزاء الإعلان الذي أصدره الجمعة وزير خارجية لبنان جبران باسيل في ما يتعلق بتجميد منح أذونات الإقامة للموظفين الدوليين العاملين في المفوضية في لبنان، ونأمل العودة عن قرار وزارة الخارجية من دون أي تأخير".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الأمم المتحدة ترحب بتعهد بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبيان المشترك الصادر عن زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد قمتهما في سنغافورة، والذي يتضمن تعهد بيونغ يانغ بالإخلاء الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن الوكالة ستتابع عن كثب المفاوضات التي ستعقد بين الدولتين لتطبيق نتائج القمة، مؤكداً الاستعداد للقيام بأي أنشطة تـحقق في كوريا الشمالية بطلب من الدول المعنية وبعد تخويل من مجلس أمناء الوكالة.

وكالة الأناضول

الأمم المتحدة تصوت الأربعاء على مشروع قرار خاص بفلسطين

قال المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، برندن فارما، الثلاثاء، إن أعضاء الجمعية سيصوتون الأربعاء على مشروع قرار خاص بفلسطين.

وأضاف المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، أن جلسة التصويت على مشروع القرار ستبدأ الساعة الثالثة عصر الغد بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك (20.00 تغ).

وأردف قائلًا: "سوف يستهل ممثلو الدول الأعضاء جلسة الغد بإلقاء كلمات حول الموضوع على أن يتم التصويت في نهاية الجلسة"، دون ذكر تفاصيل عن القرار بالضبط ومقدمه.

وعندما سُئل المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمعية العامة عن مضمون مشروع القرار فاكتفى بالقول: "لقد تم تقديم مشروع القرار بالفعل لكن لم يصبح وثيقة رسمية بعد ولذلك فمن غير المعروف محتواه في الوقت الحالي".

غير أنه يوم الجمعة الماضي أعلن مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الجمعية العامة للمنظمة الدولية ستعقد جلسة استثنائية طارئة قريباً بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال في تصريحات صحفية أدلى بها، من مقر المنظمة الأممية، إنه سيتم خلال تلك الجلسة الاستثنائية طرح مشروع قرار جديد، مشابه لمشروع القرار الكويتي الذي عرقلت واشنطن صدوره من قبل مجلس الأمن الدولي أوائل حزيران الجاري.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

سورية تطالب مجدداً مجلس الأمن بإدانة مجازر طيران "التحالف الدولي" والتحرك الفوري لمنع تكرارها

أكدت سورية أن استمرار طيران "التحالف الدولي" غير الشرعي بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري ودعمه الإرهاب لتحقيق أغراضه، يبرز تراخي الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إعمال القانون الدولي، ومبادىء الميثاق ووضع حد لممارسات هذا التحالف ومخططاته العدوانية.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يفاجئ الجميع بإعلان وقف المناورات العسكرية في كوريا الجنوبية

يبدو أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه إنهاء التدريبات العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية، جاء مفاجئاً لكل من المسؤولين العسكريين الكوريين والأميركيين.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة، ووصف التدريبات بأنها باهظة الكلفة "واستفزازية".

وقال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه يحتاج "للتعرف على المعنى الدقيق أو نوايا"، بيان ترامب وأضاف أنه مستعد "لبحث إجراءات مختلفة للمساعدة في مضي المحادثات قدماً بشكل أكثر سلاسة".

وقالت متحدثة باسم القوات المسلحة الأميركية في كوريا إنها لم تتلق أي توجيهات تتعلق بوقف التدريبات المشتركة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: نتيجة توسيع العقوبات الأميركية ضد روسيا ستكون صفراً

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نتيجة توسيع العقوبات الأميركية ضد روسيا ستكون صفراً، مؤكدة على أن إجبار روسيا على تغيير مسارها المستقل على الساحة الدولية لن ينجح.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "لن تهدأ واشنطن في فرض عقوباتها، مرة أخرى شملت (العقوبات)، عدداً من المواطنين والشركات الروسية. النتيجة، كما كانت من قبل، ستكون صفراً. لن يتحقق إجبار روسيا على تغيير المسار المستقل على الساحة الدولية." وأشارت الخارجية إلى أنه: "لا يزال السياسيون الأميريكيون يعيشون في الأوهام، يتخيلون دور الولايات المتحدة كشرطي عالمي، ومع كل محاولة فاشلة جديدة للضغط على بلادنا، يظهرون عجزهم".