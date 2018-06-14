The Guardian

مايك بومبيو يفقد أعصابه عند سؤاله عن نزع أسلحة كوريا الشمالية

قال مايك بومبيو إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اقتربتا من الاتفاق على سلسلة واسعة من القضايا، إلا أنه هاجم المراسلين حين سألوه عن كيفية التأكد من نزع سلاح كوريا الشمالية. هذا وكان عدد كبير من الخبراء قد انتقدوا البيان الذي صدر بعد القمة التي عُقدت بين الرئيسين ترامب وكيم جونغ أون، لأنه ‏استعمل كلاماً مبهماً بدلاً من اللجوء إلى تعابير واضحة تُستعمل عادة في اتفاقيات مشابهة كانت الإدارة الأميركية قد أصرّت ‏على تضمينها في البيان قبل انعقاد القمة.‏ واتفق معظم المراقبين على أن الهدف من قمة سنغافورة كان التخفيف من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، ولكنها لم ‏‏توضح ما إذا كان النظام الكوري الشمالي جدي بشأن التخلي عن أسلحته النووية. وقال بومبيو بعد انتهاء القمة إن المزيد من المحادثات الثنائية ستجرى قريباً، معبّراً عن أمله بالتوصل إلى نزع السلاح خلال ‏‏‏سنتين ونصف أي قبل انتهاء ولاية الرئيس ترامب. ‏وأضاف بومبيو في وقت لاحق خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني أن كيم جونغ أون يدرك الحاجة ‏الماسّة إلى نزع السلاح النووي، و"علينا القيام بذلك سريعاً وعندها فقط سنرفع العقوبات عن النظام، خاصة وأن الأخطاء السابقة ‏كانت تحصل لأن بيونغ يانغ كانت تستفيد من رفع جزء من العقوبات قبل الالتزام بنزع السلاح".‏

the_sydney_morning_herald

تعديل القوانين المتعلقة بالفضاء مع تحذير خبير عسكري من تهديدات تطال الأقمار الاصطناعية

أشار تقرير إلى أن شركات التكنولوجيا الأسترالية ستواجه قريباً عقبات قانونية أقل ما سيسمح لها بإطلاق صواريخ قوية إلى الفضاء، في ظل التعديلات القانونية التي سيتم الترويج لها من قبل حكومة تورنبول خلال مؤتمر فضائي كبير سيُعقد في كانبيرا. وقال مسؤول دفاعي أسترالي رفيع المستوى إن أستراليا يمكنها مساعدة الولايات المتحدة على جعل نظامها للأقمار الاصطناعية أكثر ‏مرونة في حال اندلاع نزاع مع قوى كبرى مثل الصين أو روسيا. في هذا الإطار، من المتوقع أن تعلن وزيرة الوظائف والابتكار الأسترالية ميكايلا كاش خلال مؤتمر الفضاء الذي ينظمه معهد ‏السياسة ‏الإستراتيجية الأسترالي الخميس، أن الحكومة ستجري تعديلات على قوانين الفضاء التي مضى على إقرارها عقدين من ‏الزمن وذلك ‏استعداداً لازدهار متوقع في قطاع الفضاء.‏ التعديلات التي طُرحت أمام البرلمان الأسترالي ستسرّع شؤون المؤسسات العاملة في مجال الفضاء في أستراليا، خاصة في ما ‏يتعلق بإطلاق الصواريخ وعودتها إلى الأرض.‏

روسيا اليوم

أنقرة: واشنطن ستستعيد أسلحتها من الوحدات الكردية في منبج

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة ستستعيد الأسلحة التي سلّمتها سابقاً ‏لوحدات حماية الشعب الكردية، خلال إخراج تلك القوات من مدينة منبج شمالي سوريا‎. وقال جاويش أوغلو لإذاعة "كرال أف أم" المحلية: "ستسحب الولايات المتحدة الأسلحة التي وزعتها على الوحدات الكردية عند إخراج هؤلاء من ‏منبج، ومن ثم سنحقق الاستقرار في تلك المناطق معاً‎". وأضاف: مهام الدوريات ستسيّرها الولايات المتحدة وتركيا سوية لحين تشكيل وحدات أمنية جديدة‎. ونوه جاويش أوغلو، باحتمالية سحب الولايات المتحدة أسلحتها من أيدي الوحدات الكردية المصنفة كـ"منظمة إرهابية" في تركيا، في حال تم تطبيق ‏خارطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن على بقية المدن السورية التي توجد فيها القوات الكردية‎.‎ وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي قال أمس، إن قوات تركية أميركية مشتركة ستعمل على إخراج الوحدات الكردية من منبج تنفيذاً لخارطة ‏الطريق التي توصّلت إليها أنقرة وواشنطن في مايو الماضي‎.‎