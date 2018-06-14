الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري التقى الرئيس الروسي في الكرملين: لست خائفاً من تأجيل أو تأخير تشكيل الحكومة وحقوق النازحين ببلدهم يجب أن تكون دائمة

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وجرى خلال الاجتماع الذي دام حوالي الساعة، عرض لمجمل التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين. حضر اللقاء عن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين، وعن الجانب اللبناني مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.

وكالة الأناضول

"رايتس ووتش" استخدام إسرائيل القوة القاتلة في غزة قد يرقى إلى جرائم حرب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن "استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة ضد متظاهرين فلسطينيين، قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب". جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة الأممية الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه. وفي وقت سابق، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "تبني قرار يدعو لإيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، وتشكيل لجنة أممية مخولة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات لتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق نار غير القانونية ضد الفلسطينيين".

وكالة أنباء رويترز

منظمة: غاز السارين استخدم على الأرجح قرب اللطامنة في سوريا

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء إن التحاليل أكدت استخدام غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور المحظورين في هجوم في شمال سوريا العام الماضي. وأضافت المنظمة في بيان أن السارين استخدم جنوبي مدينة اللطامنة في محافظة حماة يوم 24 آذار 2017. وخلصت أيضاً إلى أن "غاز الكلور استخدم على الأرجح، كسلاح كيماوي في مستشفى اللطامنة والمنطقة المحيطة بها يوم 25 آذار 2017".

وكالة فرنس برس

ترامب يراهن على نزع السلاح النووي في محادثاته مع كيم رغم المجازفة

يرى مراقبون أن رهانات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تنطوي على مخاطر كبيرة، على صنع سلام مع كوريا الشمالية إذا كتب لها النجاح، فسيكون ذلك لعدم اخذه بنصائح الخبراء والاعتبارات الأخلاقية والأعراف الدبلوماسية .ولا يمكن إلا لرئيس مثل ترامب فقط أن يحتفي بزعيم مستبد مثل كيم جونغ اون ويصفه بالرجل "الذي يحب بلده"، لكن رئيساً مثل ترامب فقط قد يكون قادراً على إطلاق عملية سلام كتلك.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يجري تعيينات جديدة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من التعيينات الجديدة الهامة في الدولة. وتم نشر مرسوم التعيينات على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية. وينص المرسوم على تعيين أليكسي كريفوروتشكو نائباً لوزير الدفاع الروسي. وكان كريفوروتشكو سابقاً يشغل منصف المدير التنفيذي لشركة "كلاشنيكوف".