الأنوار 11/6/2018

فوزنوفيل بلقب رالي سردينيا

أحرز البلجيكي تييري نوفيل سائق هيونداي بشق النفس المركز الأول في رالي سردينيا، المرحلة السابعة من بطولة العالم للراليات، موسعا الفارق في الترتيب العام مع بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد).

غولدن ستايت احتفظ بلقبه بطلا للدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة

احتفظ غولدن ستايت ووريرز بلقبه بطلا للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة بفوزه على كليفلاند كافالييرز 108-85 في المواجهة الرابعة بينهما في نهائي الدوري ليحسم السلسلة 4-صفر.

نادال أحرز لقبه الحادي عشر في بطولة رولان غاروس المفتوحة

رفع الاسباني رافايل نادال المصنف أول في العالم عدد ألقابه في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، إلى أحد عشر لقبا بفوزه على النمسوي دومينيك تيم السابع 6-4 و6-3 و6-2.

الديار 12/6/2018

خطأ مضحك للمنظمين.. وفيتل يفوز بجائزة كندا

فاز سائق فيراري سيباستيان فيتل، بسباق جائزة كندا الكبرى، ليستعيد صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من سائق مرسيدس لويس هاميلتون، بفارق نقطة واحدة.

"الظهير الطائر" لليفربول يكشف سرا مهما

يعتقد لاعب ليفربول، ترينت ألكسندر – أرنولد، أن وجود لاعبين من أصحاب الخبرة مثل جيمس ميلنر، مهم جدا لصقل مهارات وتطوير المواهب الواعدة.

وحصل ألكسندر – أرنولد، على فرصته في ليفربول مبكرا على عكس ما كان يتوقع اللاعب ذاته هذا العام، بعد تعرض ثنائي الدفاع، ناثاي الكلاين، وجو جوميز لإصابة طويلة.

الأنوار 13/6/2018

منح زيدان "حذاء الكريستال"

منح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حذاء الكريستال" للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تقديرا لأعماله الناجحة في مجال التدريب.

وكان زيدان قد أحرز لقب دوري ابطال اوروبا 3 مرات مع ريال مدريد الاسباني، قبل إعلان تركه الفريق الملكي وأخذ سنة "راحة".

لوبيتيغي مدربا لريال مدريد

أعلن ريال مدريد، تعيين جولين لوبيتيغي، مدربا للفريق، لمدة 3 سنوات، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وقال الموقع الرسمي لريال مدريد، إن لوبيتيغي سوف يشرف على تدريب الميرنغي بعقد لمدة 3 سنوات، بعد نهاية مشواره مع المنتخب الإسباني في مونديال روسيا.

النجم المصري صلاح تدرب بمفرده والشكوك تحيط بإمكانية مشاركته ضد الأوروغواي

قام النجم المصري محمد صلاح بتمارين جري منفردة على المستطيل الأخضر في غروزني من دون أن يشارك في التدريب الجماعي لمنتخب مصر لكرة القدم، بينما لا تزال الشكوك تحيط بامكانية مشاركته ضد الاوروغواي الجمعة، في باكورة مباريات الفراعنة في مونديال روسيا 2018.

المستقبل 14/6/2018

إينفانتينو لولاية جديدة على رأس "منظمة كانت ميتة سريريا"

أعلن السويسري جياني إينفانتينو رسميا الاربعاء ترشحه لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي كان "منظمة ميتة سريريا" يوم انتخابه، لكن أصبح بعد يومين على توليه المنصب منظمة "تنبض بالحياة، مليئة بالفرح، الشغف، مع رؤية مستقبلية".