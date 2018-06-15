النهار/ منال شعيا

لا يزال مرسوم التجنيس "قيد التحقيق". بعدما بات المرسوم في عهدة الأمن العام، تأكدت المعلومات أن اللواء عباس إبراهيم ينجز معظم تقريره، على أن يرفعه في نهاية الشهر الجاري إلى رئيس الجمهورية.

النهار/ نبيل بو منصف

حتى لو لم نسلم بالمنطق القائل بأن نشوء أزمة التوتر بين الخارجية اللبنانية والمفوضية العليا للاجئين جاء في توقيت متعمد في المرحلة الانتقالية بين حكومة تصريف اعمال وحكومة قيد التأليف فإن ذلك لا يقلل خطورة الانعكاسات والتداعيات التي قد تترتب على لبنان جراء أي تطورات غير محسوبة قد تتجاوز الاطار الواقعي لأزمة كهذه.

النهار/ وجدي العريضي

الأنظار شاخصة باتجاه روسيا حيث ستتدحرج الكرة المستديرة في الملاعب الروسية والعالم بأسره مشدود إلى هذا العرس الكروي الذي يطغى على ما عداه، وعليه الطبقة السياسية المحلية ومعها الشعب اللبناني سينسون أن هناك حكومة ستلد حتى لقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الديار/ دوللي بشعلاني

تشهد العلاقة بين لبنان وروسيا نوعاً من الجفاء، على ما يلحظ المراقبون، رغم أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أبرق في آذار المنصرم إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهنئاً بإعادة انتخابه للمرة الرابعة رئيساً لجمهورية روسيا الإتحادية، تخشى الولايات المتحدة الأميركية بحسب الاوساط، من محاولة روسيا المتكرّرة السعي إلى تحقيق إتفاق عسكري مع لبنان، لهذا تقوم بدعمه بالمزيد من المساعدات للجيش اللبناني.

اللواء/ د. عامر مشموشي

موقفان أطلقهما الرئيس المكلف من العاصمة الروسية، حيَّرا اللبنانيين، الأول انه لا يتخوف من التأخير في تشكيل الحكومة، والثاني انه لا يتوقف عند الحصص بل يريد حكومة منتجة، فما الذي يقصده من موقفه الأول، هل يقصد بان لا يواجه أية عراقيل تؤخر تشكيل الحكومة، أم يقصد بأن التشكيل لا يزال متعثراً.