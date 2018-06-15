روسيا اليوم

أعرب وزير الرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، عن أسفه لتصويت السعودية ضد ملف بلاده خلال انتخابات مونديال 2026، واصفا إياه بالخيانة. ولفت إلى أن بلده عازم "على إنجاز المشاريع التي تقدم بها في ملف ترشيحه الأخير الذي تميز بالتنافس الشريف والمنضبط الذي يراعي ويحترم قيم وأخلاقيات كرة القدم، بالرغم من التشويش الذي تعرض له وللأسف من قبل بعض الأصدقاء العرب". وأضاف: "بتعليمات من العاهل المغربي محمد السادس، سيتقدم المغرب بترشيحه لاحتضان كأس العالم لعام 2030". وذكر وزير الرياضة المغربي بموقف قطر الذي عبر عنه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، "أثناء الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه العاهل المغربي في وقت سابق اليوم". بدوره، تأسف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، لعدم تصويت دولة عربية شقيقة لصالح ملف المغرب الذي خسر تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026 في مواجهة الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

روسيا اليوم

هدد مرشح لمنصب رفيع في الخارجية الأمريكية وعضو في مجلس الشيوخ كلا من السعودية وقطر بفرض عقوبات عليهما حال شرائهما معدات عسكرية روسية لا سيما منظومات "إس-400" الصاروخية. وقال ديفيد شينكير، الذي رشحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتولي منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لدراسة ترشيحه: "في هذه الحال سأعمل على إقناع حلفائنا بضرورة الامتناع عن شراء المعدات الروسية، الأمر الذي قد تتم مواجهته بفرض عقوبات". وأضاف شينكير: "بعبارات أخرى، سأقول للسعودية إن عليها عدم القيام بذلك". وجاء تصريح شينكير ردا على سؤال حول إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على السعودية وقطر حال شرائهما منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية. وأكد شينكير أن الولايات المتحدة ستعمل على تطبيق عقوبات ضد السعودية وقطر حال حصولهما على "إس-400"، وكذلك على مصر، التي أعلنت عن نيتها شراء 50 مقاتلة و46 مروحية روسية، وذلك وفقا لـ"قانون التصدي للأعداء من خلال العقوبات"، الذي تبناه الكونغرس في عام 2016 لتشديد الضغط على روسيا.