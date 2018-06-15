الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل بعد لقائه غراندي: مع رفع الاجراءات في حق المفوضية اذا رأينا تغيرا في السياسة المعتمدة ومستعدون لزيادتها في حال العكس

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان وجوده في مقر المفوضية العليا للاجئين في جنيف كوزير لخارجية لبنان هو لإيصال رسالة مباشرة الى المفوض العام، وهي اننا لا نبحث عن مشاكل مع المفوضية العليا للاجئين او مع المجتمع الدولي، بل اننا نريد حلا لأزمة لم يعد لبنان يحتملها لأن اقتصاده سينهار بوجود مليوني نازح لاجىء ونازح على ارضه، إذ إن السياسة المعلنة والواردة على موقع المفوضية بكل بساطة هي منع العودة المبكرة، وهي سياسة مرفوضة". ولفت باسيل بعد لقائه المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الى انه لا يطلب من المفوضية تشجيع النازحين السوريين على العودة.

وكالة الأناضول

أردوغان: الأمن والقضاء سيكشفان هوية المتورطين بهجوم "سوروج" المسلح

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القوات الأمنية والقضاء سيكشفان حتماً هوية المتورطين هجوم قضاء "سوروج" المسلح الذي استهدف، أنصار من حزب "العدالة والتنمية"، بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، مساء الخميس، في إطار مشاركته بحفل إفطار أقيم بمدينة إسطنبول. وقال الرئيس التركي: "هذه الواقعة مثال بارز على أن منظمة بي كا كا الإرهابية وحزب الشعوب الديمقراطي، لم يتخلوا عن استراتيجية النمو عبر التغذي على دماء الأكراد". وأضاف: "ليس لدينا مشاكل مع إخوتنا الأكراد، وإنما مع منظمة بي كا كا الإرهابية".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تقول إن قمة كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة بداية طيبة

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الأربعاء) بأن الاجتماع بين قائدي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة له دلالة تاريخية مهمة وإيجابية. وقال المتحدث قنغ شوانغ في إفادة صحفية ردا على سؤال عن قمة كيم وترامب أمس الثلاثاء " إن البداية الطيبة نصف الإنجاز". وقال قنغ إن الاجتماع أسفر عن إنجازات إيجابية تعد تقدما مهما في تعزيز عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وعملية التسوية السياسية. وأضاف قنغ أن" الصين تقدر بشدة القرارات السياسية التى اتخذها قائدا البلدين وترحب بالإنجازات التى أسفر عنها الاجتماع وتدعمها وتشيد بالجهود التى بذلتها الأطراف المعنية لجعل الاجتماع ناجحا".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئیس روحانی: ارض فلسطین ستعود الي اصحابها

هنأ الرئیس الایرانی حسن روحانی، الشعب لمناسبة عید الفطر السعید، واشاد بمشاركته الملحمیة فی المسیرات الرائعة لیوم القدس العالمی، معربا عن ثقته بان ارض فلسطین ستعود الي اصحابها بعون الله تعالي.