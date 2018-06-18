الشرق الأوسط

11 / 6 / 2018

المخلفات الإلكترونية... كنز من المعادن في أجهزتك التالفة

يحتوي الكنز الموجود في الدوائر الرئيسية لمخلفات الأجهزة الإلكترونية، على معدن النحاس الذي تبلغ نسبته 25 في المائة، الألومنيوم 4 في المائة، الرصاص، الزنك، النيكل، الحديد، القصدير، وعناصر غالية الثمن مثل الفضة والذهب والبلاديوم. وتستخدم طريقتان لاستخراج هذه المعادن من مطحون الدوائر، الأولى كيميائية، والثانية بيولوجية، حيث تعتمد الأولى على إذابة مطحون الدوائر في مادة تقوم بعملية السحب (leaching) للعنصر المراد أخذه منها، ثمّ يتم استخلاص هذا العنصر من تلك المادة باستخدام المذيب أو طرق الترسيب أو التبادل الأيوني، بينما تعتمد الطريقة البيولوجية على استخدام بعض الكائنات الدقيقة التي تقوم بسحب هذه العناصر من مطحون البوردات الكهربائية.

الشرق

11 / 6 / 2018

تزايد الخطر المدمَر للأعاصير والعواصف الاستوائية

أكد علماء من مركز الطقس والمناخ في ماديسون أن الأعاصير والعواصف الاستوائية في المحيطين الهادئ والأطلسي أصبحت أبطئ وأكثر خطورة على البشر. وقال الباحثون إن ظاهرة الاحتباس الحراري أدت إلى إنخفاض سرعة الأعاصير فوق المياه واليابسة، بنسبة 20% في المحيط الأطلسي و30% في شمال غرب المحيط الهادئ وحوالي 20% على سواحل أستراليا. وارتفع مستوى الهطول على سطح الأرض بسبب مجموعة من العوامل، وتحولت الفيضانات من كوارث طبيعية صغيرة إلى كوارث كبيرة مدمرة. ويمكن أن تؤدي زيادة درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 إلى 3 درجات إلى تفاقم الوضع بشكل كبير وستصبح الأعاصير أبطئ وأقوى وستتكرر العواصف المدمرة مرات ومرات جالبة دماراً هائلاً.

النهار

12 / 6 / 2018

تلسكوب "أل أس أس تي" بكاميرا (3،2 مليارات بيكسل)

يستعدّ لسبر أغوار الفضاء وإحصاء الأجرام وتهديداتها

تجمع في التلسكوب "أل أس أس تي" كل المواصفات اللازمة لسبر أغوار الفضاء العميق، من أكبر عدسة في العالم إلى أقوى كاميرا رقمية وهو الآن محور مؤتمر علمي في فرنسا. ومن المقرّر أن يبدأ هذا التلسكوب العمل في السنة 2020، وهو منصوب في قمة في جبال الأنديس في تشيلي، وإليه تتجه أنظار العلماء وآمالهم في أن يحقّق ثورة في علم الفلك، وفق المسؤول عن المشروع في فرنسا إيمانويل غانغلر.

والكاميرا مجهّزة بنظام ىلي لتغيير مراشح العدسات، بحيث تلتقط كلّ صورة بالمراشح الضوئية الستة واحداً تلو الآخر.

كما يستطيع التلسكوب إنتاج كمية هائلة من المعلومات قدرها 500 مليون مليار بايت خلال عشر سنوات يحصي فيها أربعين مليار جرماً فضائياً.

المستقبل

13 / 6 / 2018

أسرع كمبيوتر في العالم

كشفت الولايات المتحدة عن كمبيوتر عملاق جديد فائق السرعة، يسمى "ساميت" ويبلغ من حيث القوة أكثر من ضعفي أقوى كمبيوتر في العالم حالياً. ويستطيع هذا الجهاز الجديد أداء 200,000 تريليون عملية حسابية في الثانية، أي ما يعادل 200 بيتافلوبس. ويحتوي على 4608 خوادم، وبه أكثر من 10 بيتابايتس من الذاكرة. وستكون استخدامات "ساميت" الأولى في مجالات الفيزياء الفلكية، وبحوث السرطان، والأنظمة البيولوجية. ويوجد الآن في معمل "أوك ريدج الوطني" في تينيسي، حيث طور بالإشتراك مع شركتي أي بي إم، وإن فيديا. وقال مدير معمل "أوك ريدج الوطني"، دكتور توماس زاكرايا، إن "ساميت" استخدم في عمليات مقارنة لشفرات جينية خلال بنائه.

الجمهورية

13 / 6 / 2018

العثور على " كنز تاريخي" في فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية أنّ عمّالاً عثروا على كنز من العملات، فوجدت نحوى 600 قطعة ذهبية في قبر منزل غير مأهول خلال أعمال الهدم. وكشفت الشرطة أنّ العماّل اكتشفوا القطع النقدية، في داخل حاوية غامضة على شكل صدفة. وأشارت إلى أنّ القطع التي تمّ العثور عليها هي عملات بلجيكية تعود إلى العام 1870، وتحمل وجه الملك آنذاك، ليوبولد الثاني.

13/ 6 / 2018

مزهرية صينية بـ 19 مليون دولار

بيع إيناء زهور من الصين من القرن الثامن عشر عثر عليه في علبة أحذية في مخزن في فرنسا مقابل 16.2 مليون يورو في مزاد في باريس. وجاء السعر أعلى 20 مرّة من المبلغ الذي قدّره منظّمو المزاد في دار "سوذبيز" للمزادات ما بين 500 ألف و700 ألف يورو. وكان هذا أعلى سعر لقطعة واحدة تباع في "سوذبيز" فرنسا. وأمضت المزهرية جزءاً من عمرها ملقاةً في مخزن علوي مع أشياء أخرى كانت جزءاً من ميراث أسرى فرنسية عثرت عليها وأوصَلتها لمنظّمي المزاد.