TL

(غابت نشرة الأخبار مساء أمس، بسبب نقل مباراة ألمانيا والمكسيك في إطار مونديال روسيا 2018).

المنار

في ضفة أخرى من ضفاف الصفوف والمقاومة أبناء غزة يكبدون الاحتلال بطائراتهم الحارقة، إبداع بجودة عالية وبوسيلة بدائية محملة بالإرادة الخارقة والمواد الحارقة أفقدت العدو السيطرة، ولا تزال تكبده خسائر في عشرات آلاف الدونمات من المساحات المزروعة والبراري.

في لبنان السياسة في تقلبات وبعد طول سجال ومشاحنة، عودة للتهدئة على خط "الوطني الحر"- "الاشتراكي"، واتفاق عن بعد على دورة تخطي مرحلة التأليف الحكومي بروية وهدوء.

nbn

محركات التأليف الحكومي ليست معطلة، بل معطلة ونص، قالها الرئيس نبيه بري عشية عطلة عيد الفطر، وما تزال على هذا النحو مع اقتراب العطلة من نهايتها، فهل يحمل الأسبوع الطالع جديداً؟

mtv

انتهت عطلة عيد الفطر، والاثنين يتوقع اللبنانيون أن أهل الدولة سيعجلون في تعويض الوقت الضائع من عمر الدولة المبحرة في تصريف الأعمال، ومن عمر العهد الذي يتحرق لرؤية الحكومة التي يريدها، والتي تستحق أن تكون حكومة العهد الأولى.

NTV

نزلت الأقدام الذهبية إلى الملاعب، وبدأنا مرحلة الاحتباس الحراري وقطع الأنفاس مع دخول ألمانيا والبرازيل إلى الميدان، وهما المنتخبان صاحبا الجمهور الأضخم على مستوى العالم، ولبنان في المونديال يلعب دور المصفق، فيما يخوض لاعبوه السياسيون مباريات على ملاعب متعددة من دون تسجيل أهداف حتى اليوم.

المستقبل

مع انتهاء عطلة عيد الفطر تستعيد المحركات السياسية دورانها، لا سيما في ما يتعلق بالاتصالات والمشاورات بشأن تشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن تشهد العملية زخماً إضافياً، قبل دخول البلاد في موسم الصيف الذي يتوقع أن يكون إيجابياً نظراً للمؤشرات التي شهدها عيد الفطر.

OTV

في مونديال الكرة تواريخ واضحة، تحدد متى يبدأ ومتى ينتهي. أما في السباق الحكومي، فلا موعد محدداً وحاسماً لخروج سعد الحريري بتشكيلة حكومته الثالثة، علماً أن بعض المقربين من الرئيس المكلف يتحدثون عن أسبوعين حاسمين على هذا الصعيد.

LBC

مبدئياً، لا حكومة هذا الأسبوع. فبحسابات بسيطة، يعود الرئيس الحريري إلى بيروت في اليومين المقبلين، ويغادرها الرئيس بري بحلول نهاية هذا الأسبوع، وفي الوقت الجامع بين الوصول والمغادرة، سينشغل الجميع بلقاءات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيروت الخميس والجمعة، والتي سيكون موضوع النزوح السوري في صلبها.

على هذا المعدل، لن تبصر الحكومة النور قبل تموز على الأقل، وسط إشارات إقليمية تتحدث عن عرقلة في التأليف، تبدأ من بغداد لتنتهي في بيروت.

الميادين

أعلنت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود الحد من الكوارث في غواتيمالا أن "عمليات البحث عن ضحايا في المنطقة التي شهدت أكثر الوفيات والإصابات من ​انفجار​ ​بركان فويجو​ توقفت اليوم".

الجزيرة

ذكر مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له، أنه "دفعت أعمال العنف في محافظة الحديدة في غرب ​اليمن​ حيث تدور معارك بين ​القوات​ الموالية للحكومة ​أنصار الله​، نحو خمسة آلاف عائلة للنزوح خلال شهر حزيران الحالي".

العربية

ركّز وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ​ماتيو سالفيني​، على أنّ "قرار رفض استقبال سفن تابعة لجمعيات خيرية تقلّ مهاجرين تمّ إنقاذهم من البحر، يظهر أنّ البلاد ليست ممسحة أقدام ​أوروبا​".