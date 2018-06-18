النهار/ نايلة تويني

قالت إنه لأمر مؤسف ومؤلم ألا تكون المصالحات الحقيقية تحققت، وأن يستمر سياسيون في تحريض جماعاتهم على اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، الذي يجعل كل مصالحة غير ممكنة، وتالياً يصبح بناء الوطن ضرباً من المستحيل.

النهار/ سابين عويس

رأت أن مشكلة التأليف لم تعد متوقفة عند أزمة الحصص الوزارية أو أزمة الملفات المتفجرة في وجه العهد مثل التجنيس والنزوح والبواخر والنفايات، بل أصبحت أزمة عهد يقترب بخطى ثقيلة من طي صفحة عامه الثاني وهو في انتظار ولادة حكومته الأولى.

النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن هذا الكم من المسائل الخلافية التي أثيرت في الداخل ومع الخارج في مدة قصيرة نسبياً لا تتعدى الشهر بعد الانتخابات النيابية ليس قليلاً وهو ينذر على نحو مبكر بطبيعة ما يمكن أن يستطلع أو يمهد لما ستكون عليه السنة المقبلة من ولايته الرئاسية أو حتى ما بعدها.

الجمهورية/ جوني منير

رأى أن على لبنان أن يحصن نفسه من الأخطاء وأن يسرع في ولادة الحكومة وهو ما يعمل له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من خلال حركة ناشطة في الكواليس أدت إلى تحقيق خطوات إلى الأمام مع القوات اللبنانية وهو ما يشجعه عليه حزب الله.

الديار / حسن سلامة

نقل عن زوار بعبدا قولهم إن الحل لعودة النازحين السوريين هو بالحوار مع سوريا وإن الرئيس سعد الحريري لديه حساسية كبيرة حول هذا الموضوع. وأوضح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيكلف شخصية للتواصل مع سوريا. وأضاف أن قوى 8 آذار ترى أن قضية العودة التدريجية والشاملة للنازحين عنوانها فتح الحوار بين حكومتي البلدين.