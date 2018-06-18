The Telegraph

كوريا الشمالية "سعت لإنشاء قناة ديبلوماسية عبر جارد كوشنر"

كان جارد كوشنر مسؤولاً جزئياً في إنشاء قناة ديبلوماسية خلفية مع كوريا الشمالية، قد أدت إلى عقد قمة سنغافورة. وكان رجل أعمال أميركي قد اتصل بصهر ترامب، وأعلمه أن مسؤولًا من كوريا الشمالية ينوي التحدث إليه من أجل مناقشة احتمال لقاء ترامب وكيم جونغ أون. بالإضافة إلى ذلك، فقد جاءت المقاربة مع تصاعد التوترات بين البلدين وتبادل كيم وترامب التهديدات.

يُذكَر أنه كان لكوشنر أيضاً دوراً في التحضير لقناة ديبلوماسية بين إدارة ترامب والصين.

روسيا اليوم

استطلاع: الأمريكيون يدعمون ترودو ضد ترامب

كشف استطلاع لمركز "Ipsos" لدراسات الرأي العام وموقع "Global News" أن معظم الأمريكيين يدعمون رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، مقابل رئيسهم، دونالد ترامب، في الخلافات التجارية الأخيرة. وقال تقرير صدر عقب فرز نتائج الاستبيان، حول قضية الخلافات بين الولايات المتحدة وكندا بسبب الضرائب والرسوم المعلنة من طرف واشنطن، أن 57 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون سياسة ترودو، مقابل دعم 37 بالمئة فقط لترامب، بينما امتنع 6 بالمئة عن الإجابة. أما الكنديون فأيد 72 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع رئيس وزرائهم، فيما شاطر 14 بالمئة فقط موقف الرئيس الأمريكي. كما اتفق مواطنو كلا الدولتين على أن التوتر الأخير بسبب الضرائب الأمريكية المفروضة مؤخراً على الصلب والألومنيوم والتهديدات الكندية بالرد الحاسم عليها تضر بالعلاقات بين البلدين. وكشف التقرير الصادر في موقع "Global News" عن مشاركة 1001 مواطن كندي و1005 أمريكيين في الاستطلاع .

روسيا اليوم

الإمارات: الأزمة اليمنية تمر بنقطة تحول

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن التحالف العربي مصمم بحزم على تحرير مدينة الحديدة من سيطرة الحوثيين، معتبراً أن هذه الفترة من النزاع اليمني تمثل نقطة تحول. وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "انتهيت من إحاطة ممثلي البعثات الدبلوماسية المنتشرة في أبو ظبي على سير عملية التحالف العربي الخاصة بتحرير مدينة الحديدة اليمنية ومينائها من سيطرة الحوثيين. وجرت معايرة هذه العملية لمساعدة المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، في مهمته الصعبة لإقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة بلا شروط". وتابع: "إننا نمر بنقطة تحول لأن الحوثيين سيواصلون عرقلة العملية السياسية طالما يسيطرون على الحديدة. إننا على يقين ثابت أن تحرير الحديدة سيعيد الحوثيين إلى طاولة المفاوضات". واعتبر الوزير الإماراتي أن "أهالي الحديدة لا يريدون الخضوع لإدارة المتشددين الدينيين المدعومين من إيران، إنهم يريدون تحررهم"، وأضاف مشددًا: "إن كلا من أهالي الحديدة والتحالف عازم على تحرير المدينة لأن ذلك سيقلص الحرب". كما قال قرقاش إن التحالف العربي "أبدى درجة فريدة من نوعها لضبط النفس خلال تنفيذ عملياته"، وأردف متعهدًا: "سنواصل التركيز على أهم هدفينا وهما حماية تدفق المساعدات الإنسانية والدفاع عن المدنيين". ووصل المبعوث الأممي إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس السبت في محاولة أخيرة لاحتواء معركة الحديدة، ونقل شروط الإمارات والتحالف العربي للحوثيين، مقابل وقف العمليات العسكرية. ويطالب التحالف، الذي تقوده السعودية، المقاتلين الحوثيين بالخروج من الميناء، مقابل إدارته من قبل الأمم المتحدة، وكذلك الانسحاب من مركز مدينة الحديدة.

صحافة العدو الإسرائيلي

Ynet News

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستعلنان تعليق تدريبات عسكرية هامة هذا الأسبوع

من المتوقع أن تعلن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعليق تدريبات عسكرية "واسعة النطاق" هذا الأسبوع، شرط أن تعاودا هذه التدريبات إذا ما أخلّت كوريا الشمالية بوعدها بسحب السلاح النووي. وقد صرّحت وكالة الأنباء في كوريا الجنوبية أنه من المرجح أن يطال التعليق التدريبات المشتركة الكبيرة فقط وليس التدريبات العسكرية الروتينية.