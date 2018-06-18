الصياد 18 / 6 / 2018

معادلة روسيا لجنوب سوريا: إبعاد الأميركيين والإيرانيين معاً

تقاطعت المؤشرات والتصريحات لتشير إلى محاولات تبذلها الأطراف الفاعلة في الجنوب السوري وتحديداً روسيا والأردن والولايات المتحدة، باطلاع إسرائيلي، للتوصل إلى تفاهمات تتيح الحفاظ على المنطقة القربية من حدود أبرز حليفين لأميركا في المنطقة، إسرائيل والأردن والتي تتواجد فيها قوات من المعارضة السورية، كمنطقة خفض تصعيد وتجنب أية عمليات عسكرية للنظام السوري فيها، بموازاة إبعاد النفوذ الإيراني عنها، كما تريد إسرائيل. على أن يكون "تنفيذ انسحاب جميع القوات غير السورية بشكل متبادل"، أي الإيرانيين والأميركيين، وأن يكون هذا الأمر بمثابة "طريق ذي اتجاهين" على حد وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

الشراع 18 / 6 / 2018

إسرائيل تهيئ المسرح لحرب حاسمة مع إيران

لم تكن العلاقات الإسرائيلية – الأميركية تكتسب طابعاً حميمياً، على الصعيدين الرسمي والشخصي، كما هي اليوم في عهد بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب اللذين حلقا بالعلاقات إلى حالة عناق وتوحد غير مسبوقة في عهد أي إدارة، حيث تجاوز الرئيس الأميركي الخلافات كافة بين الدولتين حول المسائل القانونية الدولية للمشكلة الفلسطينية. وقام بنقل سفارة بلاده إلى القدس تأكيداً للاعتراف بها عاصمة موحدة وأبدية للدولة اليهودية، وإلغاء لحق العرب والفلسطينيين في القدس الشرقية، لكونها أرضاً محتلة في عدوان 1967، لا بل إن الرئيس ترامب أضفى طابعاً عائلياً وشخصياً على قضية دولية شديدة الحساسية، وذلك بتعيين صهره جاريد كوشنر مستشاراً خاصاً له للإشراف على عملية السلام في الشرق الأوسط وتعيين محاميه ومستشاره الخاص ديفيد فريدمان سفيراً لدى إسرائيل، وكلاهما يهوديان متطرفان.