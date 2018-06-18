وكالة الأناضول

أثينا: اتفاقية تغيير اسم مقدونيا تصب في مصلحة البلدين

قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إنّ توقيع بلاده اتفاقية مع مقدونيا بشأن تغيير اسم الأخيرة إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، يصب في مصلحة الطرفين. ودعا تسيبراس شعبي اليونان ومقدونيا إلى دعم الاتفاق، وأوضح أن "البلدين يخططان لتأسيس علاقات جديدة من خلال إنشاء خطوط حديدية وإقامة معابر حدودية جديدة بينهما"، وتابع قائلاً: "اليوم وقعنا على اتفاقية تاريخية من أجل تأسيس الاستقرار والرخاء والأمن والسلام".

وكالة فرنس برس

ماكرون يلتقي ميركل الثلاثاء لتوطيد العلاقات بين البلدين وسط انقسامات أوروبية

بعد وقوفهما معاً بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجموعة السبع، يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة أنغيلا ميركل الثلاثاء في ألمانيا ليبحث معها بصورة خاصة في إقامة تحالفات بشأن أزمة الهجرة وإنجاز مشروع إصلاح منطقة اليورو. وكان من المقرر أساساً أن يخصص مجلس الوزراء الفرنسي الألماني الذي يشارك فيه وزراء عديدون من البلدين، لوضع "خارطة طريق" فرنسية ألمانية لإصلاح منطقة اليورو، على أن تطرح خلال القمة الأوروبية في 28 و29 حزيران.

وكالة أنباء شينخوا

مسؤول صيني بارز يزور الولايات المتحدة لدفع العلاقات

قام وانغ تشين، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بزيارة للولايات المتحدة، بدعوة من الكونغرس الأميركي، بهدف دفع العلاقات الثنائية. والتقى وانغ كل من رئيس مجلس النواب الأميركي باول رايان، والرئيس الحالي المؤقت لمجلس الشيوخ أورين هاتش، وزعيمة الأقلية بمجلس النواب نانسي بيلوسي. وعقد اجتماعات أيضاً مع عضو الكونغرس ريك لارسن وأعضاء آخرين من مجموعة العمل الأميركية - الصينية وأعضاء آخرين بمجلس الشيوخ ومنهم ستيف داينز عن مونتانا، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيس الأرميني يدعو لتعزيز التعاون مع إيران

أكد رئيس جمهورية أرمينيا "أرمن سركيسيان" لدى استقباله السفير الإيراني في يريفان "سيد كاظم سجادي"، ضرورة تعزيز التعاون مع طهران واستخدام الطاقات المتوفرة لدى البلدين لما يصب في مصلحة شعبيهما. وبحث معه المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.