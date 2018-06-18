- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on اثنين, 06/18/2018 - 10:27
Ar
- S.Korea, US to announce suspension of major military drills this week
- كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستعلنان تعليق تدريبات عسكرية هامة هذا الأسبوع
- Bomber kills 21, mostly Taliban celebrating truce in Afghanistan
- انتحاري يسبب مقتل 21 شخصًا هم بالأغلب من الطالبان يحتفلون بالهدنة في أفغانستان
- Abbas aide: US peace plans ‘meaningless’ and ‘will achieve nothing’
- مساعد عباس: خطط الولايات المتحدة في مسألة السلام "لا معنى لها" و"لن تحقق شيئًا"
Press:
Date:
الاثنين, يونيو 18, 2018