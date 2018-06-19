الجزيرة - السعودية

العبادي يطالب بحصر السلاح في يد الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال العبادي خلال لقائه القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة إن أي سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاح تعدٍ وفوضى وأن العمل جار على حصر السلاح. وأضاف أننا واجهنا تحدياً وجودياً ولكننا خرجنا أقوى وأكثر توحداً وتم تحرير كامل أراضينا من داعش. وشدد العبادي على أهمية الجهد الاستخباري ودوره المهم جداً خلال المرحلة المقبلة وملاحقة الخلايا الإرهابية.

المدينة - السعودية

كوريا الجنوبية وأميركا تعتزمان تعليق المناورات

تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إعلان تعليق مناورات عسكرية كبرى هذا الأسبوع شريطة استئنافها إذا لم تفِ كوريا الشمالية بتعهدها نزع السلاح النووي. وفاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولين في سيول وواشنطن عندما تعهد بإنهاء المناورات العسكرية بعد لقائه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة الأسبوع الماضي.

الاتحاد - الإمارات

الإمارات تمنح إقامة لرعايا دول الحروب والكوارث

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعماً لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.

أخبار الخليج - البحرين

معارك حول مواقع نفطية مهمة في ليبيا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر أمس الأحد عن "هجوم كبير" لطرد المجموعات المنافسة من المواقع النفطية في شمال شرق البلاد. وكانت هذه المجموعات المسلحة هاجمت رأس لانوف والسدرة في قلب "الهلال النفطي" لليبيا على بعد حوالي 650 كلم شرق طرابلس، والتي سبق أن تضررت من جراء أعمال عنف مماثلة في 2016 و2017.

القدس - فلسطين

الأمم المتحدة تدعو أميركا للتوقف عن فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم

حث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين واشنطن الاثنين على التوقف عن فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأميركية واصفا السياسة بأنها "غير مقبولة". وقال في بيان لدى افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "سعي أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب بإيذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول". وأثارت سياسة "عدم التساهل" في ما يتعلق بأمن الحدود التي طبقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضباً دولياً.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك لنتنياهو: مسألة القدس يجب تسويتها على أساس حل الدولتين

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي غادر الأردن بعد زيارة قصيرة للمملكة، ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، الأمر الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد جلالته على أن مكانة القدس كبيرة عند المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبة لليهود، وهي مفتاح السلام في المنطقة، حيث أكد جلالته أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، كون القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.