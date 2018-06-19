النهار/ روزانا بو منصف

تناولت موضوع البوابات الإلكترونية عند مدخل مخيم عين الحلوة. وقالت إن لبنان الرسمي الذي تعهد البحث في استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار، سيكون أمام مقاربة جديدة لموضوع السلاح الفلسطيني على قاعدة إما تنفيذ مقررات طاولة الحوار الوطني، أو اعتماد صيغ جديدة على ضوء التطورات المحلية والإقليمية الكثيرة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن ينتظر تأخر التأليف طويلاً، وحكومة الأمر الواقع خيار جدّي لديه. والرئيس سعد الحريري قد لا يكون بعيداً عنه إذا ظل يصطدم بعقد التوزير هنا وهناك. وقال، مع أنه لم يحدد أي موعد للرئيس الحريري لتأليف حكومته، فإن المعنيين يقولون إن لديه فترة شهرين من الآن ليؤلفها، وفي حال لم يوفّق في ذلك، فربما تدخل البلاد في اعتذار عن التأليف ليعاد تكليفه مجدداً، أو يتم تكليف شخصية أخرى لهذه المهمة.

المستقبل/ ثريا شاهين

قالت إنه منذ بيان بروكسل، يتضح وجود موقف دولي ثابت رافض لإعادة النازحين من دون وجود ظروف عودة آمنة. ولبنان لا يمانع بعودة من يريد العودة، وأضافت أن موضوع معالجة مسألة النازحين مرتبط بطريقة النظرة للأزمة السورية ولمفهوم الصراع في سوريا.

اللواء/ معروف الداعوق

رأى أن تسريع مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يتطلب أمرين رئيسيين، الأول فك الاشتباك الجنبلاطي العوني والقواتي العوني، والثاني التواضع في مطالب الكتل النيابية. وقال استناداً إلى أجواء التهدئة وتبريد المواقف التي سادت خلال الساعات الماضية، قد تكون مهمة الرئيس المكلف أقل تعقيداً وصعوبة.