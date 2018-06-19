وكالة أنباء الإمارات - وام

المزروعي: السوق النفطية تقترب من التوازن .. وسنبحث مع شركائنا مستويات الانتاج المطلوبة

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر " أوبك " أن السوق النفطية تقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن .. وقال : " سيكون هذا بلا شك موضوعاً رئيسياً للمناقشة في اجتماع " أوبك " المقبل الذي سيعقد في 22 يونيو الجاري في فيينا. وأضاف معالي المزروعي - في مقال وزعته وزارة الطاقة والصناعة، إن استقراراً مستداماً لسوق النفط يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين وللاقتصاد العالمي كذلك. وأعرب عن تفاؤله بتحقيق الاستقرار في السوق بسبب المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة " أوبك " وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب " إعلان التعاون " .

وكالة الأناضول

لافروف وبومبيو يبحثان هاتفياً التسوية في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، التسوية في سوريا، وتوحيد الجهود لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين لافروف وبومبيو، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية. وأوضح البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، والملف السوري على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وينص القرار رقم 2254، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في سوريا.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يوجه بتشكيل قوة أمريكية للهيمنة على الفضاء

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشكيل فرع سادس للجيش الأمريكي سماه (قوة الفضاء) تكون مهمته الهيمنة على الفضاء. وقال ترامب خلال لقاء في البيت الأبيض حضره باز ألدرين رائد الفضاء الأمريكي السابق ومديرون تنفيذيون بعدد من شركات الطيران الكبرى ”مصيرنا فيما وراء كوكب الأرض ليس مجرد مسألة هوية وطنية لكنه مسألة أمن قومي“. وأضاف ”عندما يتعلق الأمر بحماية أمريكا فلا يكفي فقط أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء. يتعين أن تكون هناك هيمنة أمريكية في الفضاء“.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب: الولايات المتحدة لن تكون مخيماً للاجئين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تكون مخيماً للاجئين.

وأعلن الرئيس الأمريكي تكليفه لوزارة الدفاع بتشكيبل قوات عسكرية أمريكية فضائية، وذلك في مؤتمر صحفي بثته الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على فيسبوك. وقال ترامب إن "استراتيجيتي الوطنية الجديدة للفضاء تؤكد أن الفضاء هو مجال للحرب، مثل الأرض والجو والبحر". وأشار ترامب إلى أن الدول الأوروبية ترتكب خطأ "في السماح للمهاجرين الذين يتسمون بالعنف"