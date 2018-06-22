الجمهورية 19 / 6 / 2018

ماذا حصل مع نجوم المونديال؟

خيّب معظم نجوم مونديال روسيا الآمال في مبارياتهم الأولى، لا سيما الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي انطوان غريزمان، البرازيلي نيمار والالماني مانويل نوير، بينما كان الاستثناء الوحيد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ضرب بقوة في مستهلّ مشوار منتخب بلاده في البطولة العالمية. إنفرد رونالدو بصدارة ترتيب الهدافين من الجولة الأولى، والتاريخ يؤكد أنه عندما يتقدّم من الصعب اللحاق به لا سيما أنّ عدّاد معظم النجوم الآخرين لا يزال صفراً.

الشرق 20 / 6 / 2018

دي خيا يتلقى الدعم من الإسبان

تدخل إسبانيا مباراتها الثانية في مونديال روسيا 2018 وحارسها دافيد دي خيا تحت مجهر التشكيك في مستواه بعد تلقيه ثلاثة أهداف في المباراة الأولى ضد البرتغال، لكن زملاءه في "لا روخا" يعربون عن دعمهم له.

تيتي يكشف عن معاناة البرازيل في التوتر والقلق

عزا مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي تعثر السيليساو أمام سويسرا 1-1 في روستوف إلى "التوتر والقلق" من المباراة الأولى في مونديال روسيا. وقال تيتي في مؤتمر صحافي عقب المبارة "بالطبع، كنت أرغب في الفوز وكنت أتوقع الفوز أنا لست سعيداً بهذه النتيجة. كنت سعيداً قبل تسجيلهم هدف التعادل، كنا نتحرك بشكل جيد. وبعد ذلك صعدوا ولم ننجح في وقفهم جيداً".

ملف عربي مشترك لا ستضافة مونديال 2030

تخطط المغرب، للترشح مجدداً لاستضافة كأس العالم، المقرر إقامتها عام 2030، وذلك بعد 5 محاولات سابقة، لم يكتب لها النجاح. وكانت آخر المحاولات المغربية لا ستضافة المونديال، الأسبوع الماضي، بحصولها على 65 صوتاً، مقابل للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، لا حتضان البطولة عام 2026.