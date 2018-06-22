الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي أطلع فوشيه على أجواء زيارته إلى باريس

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، سفير فرنسا برونو فوشيه، وكان حديث عن أجواء الزيارة الرسمية التي قام بها الراعي إلى فرنسا أواخر الشهر المنصرم تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون – فوشيه.

وكالة فرنس برس

بولتون سيتوجه إلى موسكو لبحث إمكان عقد لقاء بين ترامب وبوتين (البيت الأبيض)

أعلن البيت الأبيض ان جون بولتون مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى موسكو للإعداد للقاء محتمل بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. ومثل هذا اللقاء سيثير إهتماماً بسبب اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 وتم التطرق إليه خلال محادثة هاتفية نهاية آذار بين المسؤولين.

وكالة أنباء شينخوا

شي جين بينغ يلتقي بكيم جونج أون في بكين

التقى الرئيس الصيني والأمين العام للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ برئيس حزب العمال الكوري ورئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون في بيت دياويوتاي لضيافة الدولة في بكين. وأجرى الزعيمان محادثات عميقة في جو ودي. وأشار شي إلى الثلاث زيارات التي قام بها كيم للصين خلال 100 يوم ليلتقي به، قائلاً إن الجانبين أقاما تاريخاً جديداً للتبادلات رفيعة المستوى بين الصين وكوريا الديمقراطية.