المنار

حكومياً الأنظار محدقة إلى قصر بعبدا التي زارها الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيلة افتراضية، صوبت نحو توزيع الأحجام على القوى السياسية، بجرعة تفاؤلية لم يخفها الرئيس الحريري. مصادر مقربة من حلقة التشكيل قالت للمنار أن الأجواء تشي بإيجابية مستجدة، فاليوم قطع شوط مهم قالت المصادر، والأمل بأن تبقى الإيجابية لتذليل بعض العقبات التي يمكن حلها، هذا إن صدقت النوايا وحسن أسلوب تدوير الزوايا.

nbn

هل باتت عملية التشكيل الحكومي في الوقت المحتسب بدلا من ضائع؟؟

القاعدة الأساس هي (ما تقول فول ليصير بالمكيول) ولكن حركة الرئيس المكلف سعد الحريري وإعلانه عن التفاؤل الكبير بالوصول إلى الولادة الحكومية لابد من التوقف عندهما.

mtv

توربو الرئيس الحريري بدأ يعمل وبقوة، فلم تكد المستشارة الألمانية تغادر بعبدا حتى عقد الحريري اجتماعاً بالرئيس عون هدفه وضعه في صورة الصيغة الأولية لحكومته.

NTV

على وقع أقدام السامبا تنقلت الأحداث في لبنان من مكان إلى مكان حتى إن بحث تأليف الحكومة وجد له وقتاً مستقطعاً في بعبدا بين الرئيسين عون والحريري في استراحة الشوطين بين كوستاريكا والبرازيل خرج بعدها الرئيس المكلف وابتسامة الفوز تعلو وجهه ليقول إذا عملنا بهذه الطريقة ننتهي من التأليف بسرعة كبيرة لافتاً إلى أن النقاش تناول شكل الحكومة وتوزيع الحصص وأن الشوط النهائي في المونديال الحكومي اقترب من منطقة الجزاء وبقيت مشاورات قليلة لتسجيل هدف التأليف في مرمى المعادلة الأخيرة.

المستقبل

اللبنانيون الذين ينتظرون أن تبصر حكومتهم الجديدة النور للمضي قدماً في إيجاد الحلول للمشاكل الداخلية ومن بينها الوضع الاقتصادي وقضية النازحين السوريين تابعوا اليوم وباهتمام كبير المحادثات التي أجرتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرؤساء الثلاثة والتي تركزت أيضاً على الشأن الاقتصادي وملف لنزوح.

OTV

من دون نفي الأجواء الإيجابية، أو الدخول في تحديد مهل زمنية لتشكيل الحكومة، قد تكون قريبة جدا، وقد تبعد، تشير معلومات الـ OTV إلى أن تقدما قد حصل، غير أن ما تحقق حتى الآن، لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الأمور بلغت خواتيمها السعيدة، أو أن الحسم قد تم. فالأساس، وفق ما ذكر مصدر متابع عبر الـ OTV، يبقى في احترام قواعد أساسية باتت معروفة من الجميع، وهذا الأمر حتى اللحظة، لم يصبح في متناول اليد.

LBC

رئيس مجلس النواب نبيه بري يفترض أن يبدأ إجازته لأسبوعين في إيطاليا الأثنين المقبل، في حال بدأت الإجازة فهذا يعني أن ولادة الحكومة لن تتم قبل إسبوعين أي قبل عودته، أما إذا قرن الرئيس المكلف قوله بالفعل، أي أنه أدار محركات "التوربو" للتأليف، فربما ينجح في أن تبصر الحكومة النور قبل الأيام الإيطالية للرئيس بري.

الميادين

أكد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​ أن "الاستعمار يشكل جريمة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وإعلان إنهاء الاستعمار ومبادئ القانون الدولي.

الجزيرة

وصف الرئيس السوري بشار الأسد، إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنها "مضيعة للوقت".

العربية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​كوريا الشمالية​ دمرت 4 مواقع للتجارب البالستية.