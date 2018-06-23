النهار/ غسان حجار

اعتبر أن إقفال المعابر غير الشرعية بين الهرمل وريف القصير كان تطبيقاً للمطلب الروسي لقاء الإنسحاب من منطقة القصير والحدود مع لبنان. ورأى أن عدد المعابر غير الشرعية التي لا تخضع لرقابه يظهر حجم المشكلة الأمنية في البقاع الشمالي.

الأخبار/ داود رمال

نقل عن قوى في 8 آذار رؤيتها حيال خريطة طريق للحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية والخيارات التي يجب أن تطبق من أجل ذلك. ولفت نقلاً عن مصادره إلى وجود تحديات جمة تشمل التنقيب بالبر والبحر ودور لبنان كقطاع خاص أو عام وادارة الموارد المائية الناتجة عن قطاع النفط والغاز، والتحدي الضخم القادم من وراء الحدود البحرية الجنوبية حيث ينوي العدو الإسرائيلي إنتاج الغاز على بعد مئات الأمتار من الحدود اللبنانية.

الجمهورية/ عماد مرمل

أشار إلى أن التقارب بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع تم بمواكبة الرياض، كاشفاً أن الرئيس نبيه بري بعث برسالة شفوية إلى الدكتور سمير جعجع مفادها أن الرئيس بري و"حزب الله" لا يمانعان في حصول القوات على حقيبة سيادية.

الديار/ ميشال نصر

نقل عن مصدر وزاري قوله أن أي خطة أمنية لا يمكن أن تؤدي ثمارها، وهي تحتاج إلى تكامل عسكري – اقتصادي- اجتماعي لنجاحها من جهة وإلى فترة متوسطة وطويلة لتحقيق المطلوب. ولفت إلى الخطة الأمنية في بعلبك- الهرمل إنطلقت منذ شهور، وأن العمل الأمني هو سري ودائم ومتواصل يحتاج إلى الصبر والتخطيط، داعياً أهالي بعلبك – الهرمل إلى اليقظة مما يحاك من خطط خبيثه لجرهم إلى صدام مع الجيش اللبناني.