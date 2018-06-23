روسيا اليوم

لندن ووارسو تستعدان لمواجهة موسكو وبرلين

اتفقت وارسو ولندن على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن والإعلام في توجه يرى المراقبون فيه أنه يستهدف روسيا وألمانيا. وترسخ التفاهم الدبلوماسي والأمني البولندي البريطاني خلال محادثات أجراها وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيين بوريس جونسون وغيفين ويليامسون مع نظيريهما البولنديين ياتيك تشابوتوفبتش وماريوش بلاشاك في وارسو. ويبدو أن التقارب مع بريطانيا يشكل عنصراً مهماً في استراتيجية تسعى من خلالها بولندا لأن تتحول إلى قوة إقليمية مؤثرة، فعروض وارسو لاحتضان قوات وقواعد عسكرية بريطانية وأمريكية لا ينجم عن مخاوفها من "الخطر الروسي"، بقدر ما هي تعكس اعتقاد القادة البولنديين بأن زيادة الوزن العسكري سيترجم إلى وضع بلادهم السياسي كدولة محورية في شرق أوروبا تتولى الوساطة بين دول الاتحاد السوفيتي السابق وفي مقدمتها أوكرانيا، والغرب.

روسيا اليوم

دعوات دولية لوقف التصعيد في الجنوب السوري

دعت الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية إلى وقف التصعيد العسكري في الجنوب السوري تفادياً للمخاطر الكبيرة التي قد تؤثر في الأمن الإقليمي وحفاظاً على حياة المدنيين. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في بيان: "غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للتصعيد العسكري جنوب غرب سوريا". وتابع دوجاريك في بيان إن هذه "الهجمات أسفرت عن تشريد آلاف المدنيين الذين يتجه أغلبهم صوب الحدود الأردنية. ويشعر الأمين العام أيضا بقلق من المخاطر الكبيرة التي تشكلها تلك الهجمات على أمن المنطقة".