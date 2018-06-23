الوكالة الوطنية للإعلام

عون لميركل: لدعم موقف لبنان من عودة النازحين وفصلها عن الحل السياسي

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "مساعدة المانيا في دعم موقف لبنان الداعي إلى عودة النازحين السوريين تدريجياً إلى المناطق الآمنة في سوريا"، مشدداً على "ضرورة الفصل بين هذه العودة والحل السياسي للأزمة السورية والذي قد يتأخر التوصل إليه".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الإمارات ورومانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الدكتور أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى بوخارست معالي تيودور ميليشكانو وزير خارجية رومانيا وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوخارست. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تنمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ورومانيا خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكالة الأناضول

مسؤول إيراني: مستقبل مرعب ينتظر العالم إذا انهار الاتفاق النووي

قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن "مستقبلاً مرعباً" ينتظر المنطقة والعالم، إذا انهار الاتفاق النووي. جاء ذلك في تصريحات له خلال جلسة حول الشرق الأوسط، في إطار "منتدى أوسلو"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكالة فرنس برس

حرب تجارية معلنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

أصبحت الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معلنة مع بدء تطبيق رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية. وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وكتب ترامب في تغريدة "إذا لم ترفع الرسوم الجمركية المفروضة منذ فترة طويلة على الولايات المتحدة وشركاتها وعمالها من قبل الاتحاد الأوروبي سريعاً فإننا سنفرض رسوماً بنسبة 20% على كل السيارات المستوردة في الولايات المتحدة"، مضيفاً "قوموا بتصنيعها هنا!".

وكالة أنباء شينخوا

الأمم المتحدة: مئات الآلاف من المدنيين معرضون "لأخطار جسيمة" في الحديدة اليمنية

حذرت الأمم المتحدة، من أن مئات الآلاف من المدنيين معرضون "لأخطار جسيمة" جراء القتال الذي تشهده مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. وقال بيان لمكتب الأمم المتحدة بصنعاء تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن "مئات الآلاف من المدنيين في الحديدة معرضون لأخطار جسيمة بعد أسبوع من اندلاع القتال في المدينة". ونقل البيان عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قولها "إننا قلقون للغاية بشأن الوضع في المدينة، حيث كانت الحديدة تشهد ظروفاً هي الأسوأ في البلد حتى قبل بدء القتال".