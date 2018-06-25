وكالة أنباء الإمارات - وام

ميركل في بروكسل للبحث عن حل أوروبي لمشكلة اللاجئين

تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بروكسل قادة 16 دولة أوروبية لبحث مشكلة اللجوء غير الشرعي إلى القارة الأوروبية. وستبحث المستشارة ميركل آليات تنفيذ اتفاقية دبلن التي تقضي بإعادة اللاجئين إلى الدول التي سجلوا فيها، الأمر الذي يواجه رفضاً من بعض الدول الأوروبية خاصة إيطاليا واليونان. وفي حال فشلت القمة سيكون لها تداعيات على القارة الأوروبية برمتها كما يرى المراقبون.

وكالة الأناضول

زعماء عدد من دول العالم يهنئون أردوغان بفوزه بالانتخابات

بدأت التهاني تتوالى على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عدد من الزعماء العالم بمناسبة نتائج الانتخابات التي تظهر نجاحه بفترة جديدة بعد فرز غالبية الأصوات.

جاء في ذلك اتصالات هاتفية وبرقيات تهنئة. وجاءت التهاني من أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الباكستاني ممنون حسين، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ورئيس وزراء المجر، ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش. كما هنأ وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوسياس ووزير الخارجية الغيني مامدي توري، في اتصالين هاتفيين، نظيرهما التركي مولود جاويش أوغلو بالنجاح الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يدعو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين فوراً ودون إجراءات قضائية

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد هجومه على المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة ودعا لترحيلهم على الفور دون محاكمة وإعادتهم من حيث أتوا. وكتب ترامب على تويتر "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا. عندما يدخل أحدهم يتعين علينا إعادته على الفور من حيث أتى دون (الحاجة لمثوله أمام) قضاة أو رفع دعاوى قضائية بالمحاكم".

وكالة فرنس برس

الأمير وليام يزور الشرق الأوسط في رحلة تاريخية

بدأ الأمير وليام نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز زيارة الأردن الأحد في مستهل جولة تاريخية في الشرق الأوسط تشمل أيضاً إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بينما تشهد المنطقة سلسلة أزمات تؤثر على المملكة. ووصل دوق كامبريدج إلى عمان حيث استقبله ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الذي تخرج من أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية في بريطانيا التي ارتادها الأمير وليام.