الوطن - السعودية

مساعٍ أميركية لتشكيل حكومة العراق الجديدة

بحث وفد أميركي برئاسة قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية جوزيف فوتيل، الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، والدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في مساعي تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وأفاد بيان لحكومة إقليم كردستان بأن نيجيرفان البارزاني استقبل أول من أمس الوفد الأميركي، وجرى خلال اجتماع بين الجانبين تداول الوضع الأمني والسياسي في المنطقة والعراق، وتسليط الضوء على المساعي والخطوات التي تبعت الانتخابات النيابية العراقية، والتي تهدف إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة، لافتا إلى رغبة واشنطن في الانتهاء من تشكيل الحكومة بوقت قريب.

الاتحاد - الإمارات

ترامب يعلن إحراز تقدم كبير في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه تم إحراز تقدم كبير في الشرق الأوسط، لكنه رفض الإفصاح عن الموعد الذي سيطرح فيه البيت الأبيض خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال ترامب خلال اجتماع مع الملك عبد الله عاهل الأردن إن الأوضاع تحسنت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وأضاف "الأوضاع اختلفت كثيراً منذ أن

أنهينا ذلك الأمر (الانسحاب من الاتفاق النووي)".

البيان - الإمارات

عبدالله بن زايد ومودي يؤكدان دعمهما للحوار الاستراتيجي بين الإمارات والهند

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند عن دعمهما للحوار الاستراتيجي الذي يجري حالياً بين دولة الإمارات وجمهورية الهند حول توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع الطاقة.. وأعربا عن رغبة بلديهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الراسخة في كافة مجالات قطاع الطاقة وخاصة الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وتسويق المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وناريندرا مودي عقب ورشة العمل المشتركة التي نظمتها أدنوك بالتعاون مع وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية والتي تهدف إلى توسعة نطاق الشراكات والاستثمارات في قطاع النفط والغاز بين البلدين.