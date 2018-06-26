النهار/ هدى شديد

أشارت إلى أن عقد الحكومة داخلية ولا علاقة بالخارج بتعقيدات ما زالت عالقة عند المربع الأول. إلا أن ما برز في الساعات الأخيرة ظهر التجاذب الحاصل بين فريقي الرئاسة الأولى والرئيس المكلف، حول الصلاحيات السياسية والدستورية في عملية التأليف بين من يشد لتأليف حكومة بمن حضر، أي بمن قبل بما يحق له، ومن التزم بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كبرى الكتل البرلمانية ويعمل على ترجمة ذلك بتوازن سياسي في الفريق الحكومي.

الجمهورية/ جورج شاهين

قال سيظهر قريباً بنحو أو آخر أن التشكيلات الوزارية المطروحة، ولا سيما منها الأخيرة لا يمكن أن تفضي الى اعتبارها "الحل" ولا "التسوية" ولا "الصفقة" كما أنها لم تصل إلى حدود المبادرة. وأضاف أنه لا وجود لمن يضمن أي موعد لولادة الحكومة العتيدة بعد انهيار المساعي والمهل.

المستقبل/ ثريا شاهين

رأت أن مصلحة لبنان تسهيل أمور النازحين كاملة ليعودوا ومن مصلحة الدول الغربية أن لا يصلوا اليها، وبالتالي ثمة مصلحة مشتركة على كل الدول التنبه اليها وهدفها الأول والأخير حل مشكلة العودة ويفترض بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. وأشارت إلى تبلغ لبنان من واشنطن أنها تتفهم موقفه ولن تقطع المساعدات له لإيوائه النازحين على الرغم من الضغوط المالية الداخلية على الإدارة لتخفيف المساعدات الخارجية أو قطعها، وهذه الضغوط لن تطال لبنان. حتى أنه توجد مبالغ إضافية ستخصص للبنان وستواصل الدعم له. إلا أن أية خطط كبيرة لإعادة النازحين في الوقت الراهن ليست موجودة وفي انتظار الحل السياسي.

اللواء/ معروف الداعوق

اعتبر أن عرقلة تأليف الحكومة ظاهرها الخلاف على الحصص والحقائب وباطنها لا يبعث على الارتياح. وقال هناك قطبة مخفية تؤدي الى تصعيد التجاذب السياسي الحاصل وتأخير ولادة الحكومة المرتقبة. ورأى أن هناك ضغوطاً لتأليف حكومة تكسر التوازنات السياسية وتحمل في طياتها غلبة أطراف على آخر.