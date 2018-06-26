الوكالة الوطنية للإعلام

عون: الإجراءات الأمنية في بعلبك الهرمل سيواكبها عمل إنمائي متكامل ولا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نواب بعلبك الهرمل الذين استقبلهم في قصر بعبدا، أن الإجراءات الأمنية التي تتخذ في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، "سيواكبها عمل انمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية". وشدد على "ضرورة تعاون الأهالي مع الجيش والقوى الأمنية لوضع حد للفلتان الأمني الذي يحصل في المنطقة ولا سيما في مدينة بعلبك"، مؤكداً أن "لا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق في نفوس الأهالي ويلحق الضرر من خلال ممارساته بالحياة الاقتصادية في المنطقة". ولفت إلى أن المجلس الأعلى للدفاع كان اتخذ قرارات في جلسته الأخيرة يعمل الجيش والقوى المسلحة على تنفيذها تباعاً، لا سيما أن المراجع السياسية في المنطقة أعلنت أنها ترفع الغطاء عن المخلين بالأمن والمرتكبين.

وكالة الأناضول

اللجنة العليا للانتخابات التركية تكشف موعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات

قال سعدي غوفن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إنّ النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الأحد، ستعلن في الخامس من تموز القادم. وأوضح غوفن في تصريح للصحفيين أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات التركية في العاصمة أنقرة، أنّ اللجنة كانت ستعلن عن النتائج الرسمية للانتخابات في 29 حزيران الجاري، في حال إنتقال الانتخابات الرئاسية للجولة الثانية. وأضاف غوفن أن اللجنة ستقيّم الاعتراضات التي ستتقدم بها الأحزاب السياسية على نتائج الانتخابات، قبل إعلان النتائج النهائية. وصرّح غوفن أنه تمّ حتى الآن الانتهاء من إدخال 99.98 بالمئة من أصوات الانتخابات الرئاسية إلى نظام اللجنة.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يهنىء الرئيس أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بعث الملك عبدالله الثاني، الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا. وأعرب الملك باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق التهاني بهذه المناسبة، مؤكداً الحرص على توطيد علاقات التعاون بين الأردن وتركيا في شتى الميادين، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وعبر في البرقية، عن تمنياته للرئيس أردوغان بموفور الصحة والعافية، وللشعب التركي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وكالة فرنس برس

باريس تضمّ ثماني دول من الاتحاد الأوروبي إلى فرقة للتدخل

ضمّت فرنسا الإثنين ثماني دول من الاتحاد الاوروبي إلى فرقة تدخل أوروبية قادرة على خوص عملية عسكرية بسرعة أو القيام بإجلاء في بلد بحالة حرب أو تقديم المساعدة في حال وقوع كارثة. وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بعد توقيع وثيقة الالتزام على هامش اجتماع وزراء خارجية ودفاع الدول الأوروبية في لوكسمبورغ، "نريد تطوير التنسيق بين الدول المستعدة سياسياً والقادرة عسكرياً على التدخل إذا دعت الحاجة، عندما تقرر ذلك، في حال حصول مختلف الفرضيات ليس فقط عسكرية لكن أيضاً مدنية".

وكالة أنباء شينخوا

شي جين بينغ يجتمع مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب

اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين الاثنين، مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، قائلاً إن الصين ترغب في العمل مع فرنسا لإثراء محتويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأشار شي إلى أن العالم يشهد تغيرات عميقة ومعقدة في الوقت الراهن، مضيفاً أن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا لتظل العلاقات الثنائية نموذجاً للاحترام المتبادل والتعاون للفوز المشترك والتبادلات والتعلم المتبادل بين الدول.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

وكالتا الأنباء الإیرانیة والجزائریة تتعاونان فی مجال التدریب الإعلامي

أعلن المدیر العام لوكالة الجمهوریة الإسلامیة للأنباء (إرنا) والمدیر العام لوكالة الأنباء الجزائریة (وأج) عن اتفاق ثنائي لتوسیع التعاون الخبري والأنشطة البحثیة، وغیرها من الأنشطة الإعلامیة، والتي ستنفذ قریباً بین وكالتي أنباء البلدین.