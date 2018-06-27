TL

سادت المحافل السياسية مخاوف من تأثيرات عدم تشكيل حكومة جديدة على الوضع الاقتصادي. وأكد الرئيس المكلف سعد الحريري أن هذه المخاوف ستتبدد فور تشكيل الحكومة. وشددت كتلة المستقبل النيابية على الحق الدستوري للرئيس المكلف في خيارات التأليف.

المنار

أمور البقاع على ما يرام، مع التدابير الأمنية التي تفوق مفهوم خطة تنتهي بمرحلة زمنية، فالإجراءات لها استمرارية مبنية على حاجة البقاعيين ومطالبهم، تقول مصادر مواكبة للمنار.

nbn

مع أن البلد لا يحتمل الوقوف على رصيف الانتظار، لكن مسيرة التأليف الحكومي تستغرق في صعوبات غير معلومة الآفاق. والساعات القليلة الماضية لم تحمل أي مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه بل العكس هو الصحيح، حتى أن تواجد الدكتور جعجع في بيت الوسط لم يبدل في المشهد شيئاً بعدما كان البعض يأمل على الأقل أن ينجح اجتماعه مع الرئيس المكلف في تذليل عقبة حصة القوات اللبنانية في الحكومة العتيدة.

mtv

قد يرفع الجميع سقف المطالب، قد يشترطون، قد يرسمون الخطوط الحمر، وقد يثابرون على محاولة تحوير الواقع السياسي الجديد، المكرس منذ الحادي والثلاثين من تشرين الأول 2016.

قد يحصل كل ذلك، وقد يستمر أو يتوقف. غير أن الثابت السياسي الوحيد، هو أن مسار تشكيل الحكومة بعد بيان اليوم، لن يكون كما قبله. أما سائر المواقف، فسرعان ما تتأقلم أو تتكيف، ولو وجدت في تقبل قدرها المحتوم بعض الصعوبة اليوم... قد تتباين القراءات، وتتعدد التفسيرات، مضموناً وتوقيتاً، غير أن الواضح أن بعبدا قالت كلمتها.

NTV

جاء الرد ليس بالبريد السريع ولا بالمضمون أو بمرسال جوال، بل على متن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية استند إلى صلاحيات الرئيس، حيث ليس وارداً التغاضي عما حدده الدستور والأعراف منذ اتفاقية الطائف وأن من حق رئيس الجمهورية اختيار نائب رئيس الحكومة ووزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي احتراماً لقسمه الدستوري. وأشار البيان إلى أن الانتخابات النيابية على أساس النسبية حددت أحجام القوى السياسية، وأن على هذه القوى احترام هذا المبدأ حتى تكون عملية تأليف الحكومة مسهلة.

المستقبل

موقف كتلة المستقبل أعقبه موقف عن رئاسة الجمهورية قالت فيه إن رئيس الجمهورية يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استناداً إلى صلاحياته المحددة في الدستور، وأن الرئيس لم يتدخل في آلية التشكيل، إلا أنه ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف.

OTV

في خبرية تشكيل الحكومة... أعيدوا حساباتكم وصححوا رهاناتكم، وأنعشوا الذاكرة، هكذا صدح صوت صارخ من بعبدا. فرئيس الجمهورية اللبنانية اليوم، ليس إلا ميشال عون، ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات، وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس البلاد في أن يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء. والرئيس ميشال عون، لا يركن في التشكيل لا إلى حملات، ولا إلى تمنيات، وبالطبع لا إلى ضغوط، بل فقط إلى نتائج الانتخابات، التي حددت أحجام القوى السياسية، بناء على قانون نسبي، وما على هذه القوى إلا احترام هذه الأحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهلة.

LBC

بعيداً من ملف التأليف، بدا اليوم أن ستاراً كثيفاً من السرية يحيط بملف التجنيس، بعدما أنجز المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المهمة التي أوكله إياها رئيس الجمهورية بالتدقيق بالأسماء، فماذا عن الأسماء غير المستحقة الجنسية؟ وهل سيتم انتظار قرار مجلس شورى الدولة بالطعنيْن المقدمين ليبنى على الشيء مقتضاه؟

الميادين

دعت وزيرة ​السياحة​ المصرية رانيا المشاط خلال لقائها عمدة ​فرانكفورت​ بيتر فيلدمان، ​برلين​ إلى "تخفيض الضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين إلى مصر ومساواتها بغيرها من الدول"، موضحةً أن "الجانبين بحثا سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الألمانية إلى مصر".

الجزيرة

كشف مكتب ​الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات​ والجريمة في تقريره السنوي، أن "الإنتاج العالمي للكوكايين والأفيون من ​كولومبيا​ و​أفغانستان​ على التوالي بلغ مستويات قياسية"، مؤكداً أن "إنتاج الأفيون ارتفع بنسبة 65% من 2016 إلى 2017 ليصل إلى 10,500 طن، وهو أعلى معدل سجله المكتب منذ أن بدأ مراقبة إنتاج الأفيون عالمياً مطلع القرن الحادي والعشرين".

العربية

أفادت قناة "العربية" أن "​السعودية​ و​الإمارات​ و​الكويت​ ستعلن قريباً إجراءات لدعم المالية العامة في ​البحرين​".