النهار/ إبراهيم بيرم

أشار إلى أن حزب الله ليس في وارد الإقدام على أي فعل استثنائي، باستثناء أمرين: الأول، التذكير بالضرورة الوطنية التي تفرض التعجيل في استيلاد الحكومة. والثاني ضرورة الاعتماد على حجم التمثيل في مجلس النواب قاعدة لتسمية الوزراء، ومن ثم إخراج الحكومة إلى دائرة الضوء.

النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن التحصن بالصلاحيات في عملية تشكيل الحكومة هو عنوان الكباش المكلف. وأشارت إلى أزمة سياسية تسابق وضعاً اقتصادياً خطيراً لا يتحمل ترف الممارسة السياسية القائمة.