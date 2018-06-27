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Published by lebarmy10 on أربعاء, 06/27/2018 - 10:35
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النهار/ إبراهيم بيرم
أشار إلى أن حزب الله ليس في وارد الإقدام على أي فعل استثنائي، باستثناء أمرين: الأول، التذكير بالضرورة الوطنية التي تفرض التعجيل في استيلاد الحكومة. والثاني ضرورة الاعتماد على حجم التمثيل في مجلس النواب قاعدة لتسمية الوزراء، ومن ثم إخراج الحكومة إلى دائرة الضوء.
النهار/ روزانا بو منصف
قالت إن التحصن بالصلاحيات في عملية تشكيل الحكومة هو عنوان الكباش المكلف. وأشارت إلى أزمة سياسية تسابق وضعاً اقتصادياً خطيراً لا يتحمل ترف الممارسة السياسية القائمة.
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Date:
الأربعاء, يونيو 27, 2018