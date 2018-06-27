The Guardian

النقابات تنضم إلى أصحاب العمل لتطالب بإلحاح إجراء محادثات حول "بريكزيت"

انضمت النقابات البريطانية والأوروبية إلى المؤسسات الكبرى وأصحاب العمل لرفع الصوت بشأن ضرورة تسريع الخطى والتحرّك بشكل طارئ وملحّ للمضي قدماً في محادثات "بريكزيت" مع تكاثر الشكاوى من بطء المفاوضات قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد هذا الأسبوع.

وأطلقت نقابات العمّال وتجمّعات أصحاب العمل بياناً مشتركاً نادراً طالبوا فيه بإحراز تقدم ملموس بعد ‏يوم على الدعوة التي وجّهها قطاع صناعة السيارات من أجل التوصّل إلى اتفاق حول "بريكزيت".

وأفاد البيان الصادر إلى أن النقابات وأصحاب العمل يدعون حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تسريع المفاوضات لأنه ‏ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات في حزيران وتشرين الأول لإتمام اتفاقية الانسحاب من الاتحاد ولإبرام الاتفاقية الانتقالية ‏من أجل إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية ولوظائف المواطنين، خاصة وأن أي خلاف بين الاتحاد والمملكة ستكون عواقبه ‏وخيمة على الشركات والعمّال والمجتمعات.‏

واضطر وزراء المملكة المتحدة إلى انتهاج أسلوب دفاعي منذ أواخر الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت شركتي "إيرباص" و"بي ‏إم دبليو" أن الوظائف في المملكة المتحدة ستكون بخطر إن لم يستطع الصانعين استيراد المواد الضرورية من الاتحاد الأوروبي ‏بعد "بريكزيت". ‏

The Telegraph

منظمة العفو الدولية تتهم القيادات العسكرية الكبرى في بورما بارتكاب الأعمال الوحشية بحق أقلية الروهينغا

دعت منظمة العفو الدولية قائد الجيش في بورما وكبار المسؤولين العسكريين إلى مواجهة العدالة في تقرير جديد شديد اللهجة وثّق الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ما دفع أكثر من 700 ألف منهم إلى الهرب إلى بنغلادش المجاورة خلال فترة عام واحد.

التقرير المؤلّف من 190 صفحة يعتمد على تحقيق استغرق القيام به تسعة أشهر وتضمّن أكثر من 400 مقابلة وجمع أدلّة من ‏بينها صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى الصور وأشرطة الفيديو.‏

وذكرت المنظمة أسماء 13 شخصية زعمت المنظمة أنهم أدوا دوراً أساسياً في جرائم القتل والاغتصاب والترحيل بحق الروهينغا، بما فيهم ‏الجنرال الرفيع المستوى مين أونغ هلانغ وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في بورما. واتهم التقرير هلانغ بالمشاركة في جرائم ‏التطهير العرقي خلال الحملة العسكرية العنيفة التي بدأت في 25 آب.‏

وأضافت المنظمة أنه ثمة جبل من الأدلة التي تشير إلى أن ما حصل كان اعتداءً منظماً ومنهجياً بحق الروهينغا، ودعت إلى نقل ‏القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لفتح تحقيق وتوجيه اتهامات.‏

روسيا اليوم

الإمارات الثالثة عالمياً في معدّل نمو الاستثمار

حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً والثالث عالمياً من حيث تحقيق أعلى معدلات نمو للاستثمار، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس عالمياً.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة "أميركان إكسبريس" العالمية عن "توجّهات الأعمال والإنفاق العالمية لعام 2018" أن الصين تصدّرت قائمة البلدان التي حققت أعلى معدلات نمو للاستثمار في العالم بنسبة 90%، تلتها اليابان بنسبة 87%، ثم الإمارات بنسبة 84%، ثم السعودية بنسبة 83%، تلتها روسيا بنسبة 80%.

وأشارت الدراسة إلى الثقة الكبيرة للمسؤولين الماليين والتنفيذيين الكبار في الشرق الأوسط في فرص النمو الاقتصادي لـ2018، حيث توقعت الغالبية العظمى من المسؤولين، الذين استطلعت آراؤهم أن تشهد بلدانهم نمواً اقتصادياً.

واعتبرت الدراسة أن هذا المناخ الإيجابي يشير إلى جاهزية الشركات للنمو، حيث يخطط ما يقرب من ثلاثة أرباع المسؤولين الماليين في المنطقة (74%) لزيادة مستويات الإنفاق والاستثمار بنسبة 6% أو أكثر، في حين تخطط نسبة (73%) للقيام بإنفاق واستثمار معتدل.