الوكالة الوطنية للإعلام

المشنوق من بعبدا: طلب فخامة الرئيس انتظار قرار مجلس الشورى في الطعنين المقدمين بمرسوم التجنيس

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، إلى أنه "تحدث مع فخامة الرئيس عن نجاح الخطة الأمنية في منطقة البقاع التي انطلقت". أضاف:"أما عن مرسوم التجنيس طلب الرئيس انتظار القرار الصادر عن مجلس الشورى في موضوع الطعنين المقدمين".

وكالة الأناضول

هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بشن حرب جديدة على غزة؟

استبعد محللون سياسيون فلسطينيون إمكانية تنفيذ إسرائيل لتهديداتها بشن حملة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، في الفترة الحالية على الأقل، بالتزامن مع المساعي الأميركية لتنفيذ صفقة سلام أو ما أطلق عليه إعلامياً اسم "صفقة القرن". ونقلت القناة الثانية العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل لن تسمح باستمرار ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إطلاقها من غزة باتجاه المستوطنات، حتى لو أدى ذلك إلى الدخول في صراع عسكري واسع".

وكالة أنباء رويترز

الإمارات تقول إنها تريد اتفاق سلام باليمن لكن على الحوثيين مغادرة الحديدة

قالت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء إن التحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين في اليمن يتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة من أجل إنهاء القتال لكن يتعين على الحوثيين الانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية كشرط لأي اتفاق سلام. ويزور مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة مدينة عدن الجنوبية الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة لحكومته بعدما أجرى محادثات مماثلة مع الحوثيين في صنعاء الأسبوع الماضي.

وكالة فرنس برس

الأمير وليام يلتقي نتانياهو في مستهل زيارته إلى إسرائيل

يلتقي الأمير وليام الثلاثاء كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس رؤوفين ريفلين في مستهل زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار جولته في الشرق الأوسط. وقد وصل الأمير وليام إلى تل ابيب مساء الاثنين قادماً من الأردن، في أول زيارة رسمية لأحد أفراد الأسرة الملكية البريطانية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فيما شدد مسؤولون بريطانيون على أنها غير سياسية وتهدف إلى بناء العلاقات مع جيل الشباب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا وإيران وسوريا تعارض مشروع قرار طرحته بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

رفضت وفود كل من روسيا وسوريا وإيران الموافقة على مشروع قرار بريطاني في الجلسة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. وقال عبد الوهاب البلوقي، ممثل المغرب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ورئيس الجلسة الخاصة: "أرى أنه لا يوجد إجماع على المشروع ، وبهذه الطريقة سننتقل إلى قرار حول هذا المشروع خلال 24 ساعة".