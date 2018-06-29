اللواء 25 / 6 / 2018

دموع نيمار.. لا موعد لها!

لم تنحصر أهمية فوز المنتخب البرازيلي على كوستاريكا بالناحية الرقمية فقط، بل يمكن الجزم أن الجانب النفسي الذي تحقق بفعل هذا الفوز المتأخر سيكون له الأثر البالغ في مسيرة "السيلساو" نحو "السادسة" في مونديال روسيا 2018. كثيرون انتقدوا نيمار دا سيلفا بعد ذرفه لدموع الفرح في نهاية مباراة كوستاريكا. اتهم بـ"المبالغة" في التعبير عن مشاعر الفوز على منتخب متواضع في الدور الأول لكأس العالم الذي سبق للبرازيل أن رفعتها خمس مرات.

الشرق 25 / 6 / 2018

هل ينتزع هاري كين النجومية من رونالدو وميسي؟

أدار الأداء الباهر لنجم المنتخب الإنكليزي الأول هاري كاين الرقاب إليه وجعله حديث وسائل الإعلام العالمية في كأس العالم روسيا fifa 2018. لا حديث في روسيا حالياً إلا عن تألق نجم توتنهام هاري كاين مع المنتخب الإنكليزي بتوقيعه خمسة أهداف إلى غاية المرحلة الثانية من مباريات المجموعة السابعة ضمن كأس العالم روسيا fifa 2018.

مارادونا يعرض خدماته على الارجنتين

طالب دييغو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، بالتحدث مع لاعبي منتخب بلاده، قبل مواجهة نيجيريا المصيرية، في آخر جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مارادونا يريد التحدث مع اللاعبين قبل خوضهم لمباراة نيجيريا المقبلة.

الشرق 27 / 6 / 2018

كاكا يرفض مقارنة نيمار بالأسطورة "الساحر" بيليه

أكد البرازيلي ريكاردو كاكا، نجم ريال مدريد السابق، أن منتخب بلاده، قادر على التتويج بلقب مونديال روسيا. وقال كاكا، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت "على نيمار أن ينتقل إلى ريال مدريد، إذا كان هذا ما يريده، ولكن أخشى عليه من أن يقال أنه اتخذ باريس سان جيرمان، جسراً للانتقال للملكي". وأضاف نيمار لاعب عظيم، ويواجه عدة ضغوط مع المنتخب، لأنه أحد مشاهير كرة القدم في الوقت الحالي، أعتقد أن كل هذا، سيكون من الصعب إدارته بمفرده. وواصل كاكا من المبكر جداً، أن تتم مقارنة نيمار، بأساطير الساحرة المستديرة مثل بيليه.

سانتوس يدافع عن رونالدو عقب إخفاقه أمام إيران

دافع فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بعد التعادل مع منتخب إيران، ضمن منافسات كأس العالم 2018 بروسيا. وقال سانتوس في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الإنكليزية: أتفهم ما فعله رونالدو عقب المباراة. وأضاف: اللاعبون الكبار يشعرون بخيبة الأمل، وذلك يؤثر عليهم، لأنهم دائماً ما يصنعون الفارق في المباريات.

الديار 28 / 6 / 2018

مونديال روسيا.. مارادونا يفقد صوابه ويثير الإستغراب

تفاعل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا مع المباراة المصيرية لمنتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 ضد نيجيريا (2-1) بكل حواسه، من الرقص إلى توجيه الحركات النابية بإصبعيه، وصولا إلى الإعياء في ملعب سان بطرسبورغ.

مشجعو الأرجنتين يطلبون استبدال صلاح بميسي

أوقفت مجموعة من مشجعي الأرجنتين، مشجعاً مصرياً في روسيا، مطالبين إياه بمنحهم قميص محمد صلاح نجم المنتخب المصري، مقابل قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي. وظل الشاب المصري متردداً قبل أن يهتف من حوله من المشجعين، يطالبونه بالموافقة على العرض. وبالفعل، تمت عملية التبديل وسط هتاف وتصفيق الموجودين. يذكر أن منتخب مصر ودع المونديال عقب الخسارة أمام روسيا وأورغواي والسعودية، ولم يحرز سوى هدفين عن طريق محمد صلاح.

لاعبو ريال مدريد الأفضل في المنديال

مستوى رائع قدمه لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني مع منتخباتهم خلال مونديال روسيا 2018 – حتى الآن – إذ تصدر 4 لاعبين قائمة الأفضل بالبطولة على مستوى التهديف ورجل المباراة. وفي وقت سابق نشر "فيفا" على موقعه الرسمي تصنيفاً لأفضل لاعبي مونديال 2018 في روسيا، حيث حاز كريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب من ناحية الضربات، إذ نفذ 15 ضربة على مرمى.