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الخبر اليوم من البيت الأبيض الذي أعلن أن الرئيسين الأميركي والروسي سيعقدان لقاء القمة بينهما في هلسنكي في العاصمة الفنلندية في السادس عشر من الشهر المقبل.

المنار

كان "الحق على الطليان"، فصار "الحق على الإعلام".. هذا ما خلص إليه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من قصر بعبدا.. الأمور تقترب من الحل، لكنها تحتاج إلى جهد إكسترا قال الرئيس الحريري، وهناك اتفاق مع الرئيس عون على آليات العمل لتذليل العقبات والوصول إلى حكومة في أسرع وقت..

أسقط الرئيس المكلف حكومة الأربعة والعشرين وزيراً وثبت الثلاثين، واكتفى بالإشارة إلى أن وقف التشنجات يساهم بحل العقبات.. وعلى آمال الحل، فإن التفاصيل العالقة لم توضع بعد على سكة التذليل، على أن تكون خطوة اليوم نحو بعبدا في المسار الإيجابي..

nbn

بخ الرئيس المكلف سعد الحريري من بعبدا جرعة جديدة من التفاؤل بالوصول إلى ولاية حكومية قريبة حل بالتوازن مع إعلانه أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى عمل على نار هادئة على مستوى التشكيل الحكومي وبعض ما شهدته الأيام الماضية من سجالات وبيانات.

حول الصلاحيات أوضح الحريري أن الدستور واضح جداً لناحية تشكيل الحكومة مؤكداً أن أول حام للدستور هو رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة معروفة وأن التسوية مع الرئيس عون قائمة ومن يحاول التلاعب بها سيكون بمواجهة رئيسي الجمهورية والحكومة.

mtv

الرئيس الحريري في بعبدا بعد تلقي بيت الوسط رشقات تحذيرية من أوساط محسوبة على خط الممانعة تناولت مدة التكليف غير المفتوحة زمنياً، ولوحت أن البدلاء وليس البديل جاهزون، يضاف إليها البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي صب في هذا التوجه.

NTV

تمديد الوقت بدل الضائع للتأليف على أن تستمر الحكومة الحالية في مقاعد الاحتياط تصريفاً لأعمال قد يطول أمدها. وبروح رياضية تواكب طلوع الأرواح السياسية تحدث الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية حيث بدا وكأنه يؤلف تشكيلة منتخب ويتطلع إلى ضربات ترجيح سياسية فهو بين عبارة وسؤال كان يجيب بصيغة المونديال ويبدي حماسة لنتائج الملاعب ويراقص منتخبات السامبا السياسية.

المستقبل

الصورة الضبابية للوضع السياسي الداخلي المترافقة مع التوتر في بعض المواقف السياسية بددتها تصريحات الرئيس المكلف سعد الحريري من بعبدا، التي أكد فيها أن الدستور واضح في قضية تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن صلاحيات رئيس الحكومة معروفة وأن رئيس الجمهورية هو أول حام للدستور.

OTV

أشكال وأنواع من الموت السخيف، اعتدنا على أكثرها، ونتقبله على مضض، ولو بعد حين...

أما أن يموت شاب في مقتبل العمر، بسبب المونديال، فحدث يبدو للوهلة الأولى، كأنه وافد إلينا من عالم آخر.

كأننا لسنا في بلد. كأننا لا نعيش بين بشر. كأننا لم نعد نعرف الفرح، كأننا أموات في الروح، قبل أن نموت في الجسد.

LBC

في الاستنتاج أن لقاء بعبدا يمكن وصفه بأنه لقاء تهدئة أكثر مما هو لقاء إنضاج التشكيلة الحكومية. فالأجواء التفاؤلية التي يجري تعميمها سبق وأن تعممت في الأسبوع الفائت ليتبين لاحقاً أنها لم تكن مستندة إلى معطيات صلبة وربما يجدر انتظار مواقف الأطراف المعنيين من التفاؤل المستجد ليبنى على الشيء مقتضاه انطلاقاً من سوابق تفاؤلية لم تعمر طويلاً.

الميادين

التقى وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​، بنائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية ​الصينية شو كيليانغ في العاصمة الصينية بكين والتي تعد أول زيارة لوزير دفاع أميركي منذ عام 2014.

الجزيرة

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مقتنع تماماً بحتمية عودة ​روسيا​ إلى ​مجموعة الثماني​ الكبرى G8".

العربية

أعلن ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ​جوزيبي كونتي​ في ​واشنطن​ الأسبوع المقبل.