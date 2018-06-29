النهار/ روزانا بو منصف

تحدثت عن تشويه متعمد ومقصود للآلية الديمقراطية الدستورية في البلد، مرة عبر التفاهمات على القرارات خارج مجلس الوزراء. ومرة عبر الإلغاء العملاني للفصل بين السلطات مع تحول مجلس الوزراء إلى مجلس نواب مصغر بحيث يشارك الجميع تقريباً في الحكومة. ولم تعد هناك أي محاسبة لعمل الوزارات ما لم يكن الإعلام منصة سياسية أحياناً لحملات سياسية يفتح فيها أفرقاء ملفات الخصوم وليس ملفات الحلفاء أو الملفات الخاصة.

الجمهورية/ طوني عيسى

أكد أن لا خوف على التسوية الرئاسية التي تمت في نهايات العام 2016 ولا على التزام المعنيين بها، وتالياً، إن موجة التناقر التي تضرب اليوم ملف تأليف الحكومة ستنحسر، وقد تستمر المماطلة لبعض الوقت، ريثما تنضج بعض المعطيات السياسية المنتظرة لكن الجميع مدرك طريقه وواثق من نفسه ومن خصومه أيضاً.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن تصحيح المسار وترميم تفاهم معراب ممكن، وشرطه العودة الى الالتزام الكامل والصادق بالتفاهم وبالتالي إلغاء الأجندات الرئاسية، إلا أن هذه الفرضية تنسفها المشاعر المتبادلة والقلوب المليانة، التي يبدو أنها أصبحت أكبر من تفاهم معراب بكثير.

الجمهورية/ شارل جبور

اعتبر أن الرهان على استنساخ الثنائية الشيعية قواتياً وعونياً أصبح في خبر كان، ورأى أنه إذا كان انتخاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيساً للجمهورية متعذراً، فإن انتخاب رئيس التيار الوطني الحر مستحيل ليس بسبب القوات وإنما نتيجة الإجماع على رفض شخصه. وأشار إلى أن الاعتقاد الغالب أن المرحلة المقبلة ستشهد اصطفافات من نوع جديد بدأت طلائعها أساساً بالظهور مع حكومة تصريف الأعمال.

المستقبل/ ثريا شاهين

أشارت إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري ليس في وارد اتخاذ مواقف داخلية حالياً، وفي مرحلة تشكيل الحكومة، وقد يكون السبب عزل موضوع التشكيل عن أي مشكلة أخرى في البلد وتجنباً للعرقلة، وهو يعمل بشكل حثيث لإنضاج تشكيلة حكومية متوازنة.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن "أم العقد" هي الرهانات على حكومة لكل الفصول والمهام. حكومة الصراع على "الأمر لي" في نظام محكوم بالمشاركة. وأقل ما يدور النقاش حوله هو المهام الملحة للحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية وإيجاد حلول للنفايات والماء والكهرباء والسير، وهي المهام الملحة بالنسبة إلى الناخبين، بصرف النظر عن صراعات ممثليهم والتي تجعل المجتمع الدولي أكثر حماسة من تشكيل الحكومة ودعا إلى التفاؤل الذي لا بد منه.