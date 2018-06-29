The Guardian

باكستان: منع رئيس الوزراء السابق من إعادة انتخابه

تم منع رئيس الوزراء السابق لباكستان وعضو من حكومته من الترشح للانتخابات في الشهر القادم.

إن هذه الخطوة الأحدث من سلسلة ضربات للرابطة الإسلامية الباكستانية، والتي قد أججت الاتهامات أن الجيش في البلاد يحاول منع الحزب من البقاء في الحكم للعهد الثاني.

وقد وجدت المحكمة العليا أن الوزير السابق غير مؤهل ليكون في البرلمان لمدة 5 سنوات.

يُذكَر أن الخبراء القانونيين منقسمون حول ما إذا كان باستطاعة العباسي الترشح مجدداً للمنصب الثاني في إسلام أباد.

روسيا اليوم

تركيا: لن نتخلى عن صفقات الغاز والنفط مع إيران وهي شريك مهم لنا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، ابراهيم قالن، أن بلاده تعتبر إيران شريكا تجارياً مهماً ولن تتخلى عن صفقات الغاز والنفط مع الجمهورية الإسلامية. وقال قالن، في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الخميس، تعليقاً على الدعوات من الولايات المتحدة لإيقاف استيراد النفط من إيران، إن تركيا "ستتحرك وفقًا لمصالحها الاقتصادية"، وهي "تعتبر إيران شريكاً تجارياً هاماً"، فضلاً عن وجود الحدود المشتركة للبلدين. وأردف قالن بهذا الخصوص: "لدينا اتفاقيات غاز طبيعي ونفط، ولن ندخل أبداً في خطوة تعرض ذلك للخطر". وجدد المتحدث باسم الرئاسة التركية موقف بلاده الرافض لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، وأضاف مشدداً: "لسنا نحن فقط أو بلدان المنطقة ضد حزمة العقوبات (الأمريكية ضد إيران) وإنما البلدان الأوروبية أيضاً". كما انتقد قالن ما وصفه بالدعم الأمريكي لتنظيمي "وحدات حماية الشعب" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" الكرديين، وتقديم الولايات المتحدة مأوى للداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، وقال إن هاتين المسألتين "قضيتا وجود" بالنسبة لتركيا. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 8 مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، معتبراً أن هذه الصفقة لم تضمن على الإطلاق عدم حصول إيران على السلاح النووي ومتعهدا بفرض عقوبات قاسية على إيران. بدوره، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعليقاً على هذا التطور، بأن بلاده لا تقبل تأجيج أي أزمات جرت تسويتها في الماضي، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

روسيا اليوم

واشنطن: ترامب يتوقع من لقائه مع بوتين تعزيز الأمن في العالم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يتوقع من لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن يعزز الأمن والسلام في العالم أجمع. وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة "تاس" الروسية إن "الرئيس (ترامب) يأمل بأن اللقاء سيساعد في تخفيف التوتر ويؤدي إلى تعامل بناء من شأنه أن يعزز السلام والأمن في العالم أجمع".

وأضافت أن ترامب يتطلع لعقد هذا اللقاء كونه في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، ويريد أن يرى ما إذا كانت روسيا مستعدة لإحراز تقدم في العلاقات الثنائية. وأكدت المتحدثة أن "الرئيس يعتقد بأن تحسين العلاقات سيفيد أميركا وروسيا على حد سواء"، مضيفة أن "الكرة في ملعب روسيا، والرئيس سيواصل محاسبة موسكو على نشاطها المضر"، مؤكدة أن "الأولوية بالنسبة للرئيس هي حماية الشعب الأمريكي والمصالح الأميركية". وقد اتفقت موسكو وواشنطن على عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 16 يوليو المقبل.

Ynet

فرنسا تدعو روسيا للالتزام باتفاق الحد من التصعيد في جنوب غرب سوريا

صرّحت فرنسا أن الهجوم على جنوب غرب سوريا قد أدى إلى خطر زعزعة المنطقة وقد دعت روسيا إلى الالتزام بالتعهدات التي قامت بها في العام الفائت من أجل ضمان إقامة منطقة "عدم تصعيد" في المنطقة.