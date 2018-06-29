الوكالة الوطنية للإعلام

الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لـ294 نازحاً سورياً من مخيمات عرسال

صدر عن المديرية العامة للأمن العام التعميم الآتي: "قامت المديرية العامة للأمن العام، بتأمين العودة الطوعية لمئتين وأربعة وتسعين نازحاً سورياً من مخيمات عرسال إلى بلداتهم في سوريا. إنطلق النازحون بسياراتهم وآلياتهم الخاصة من نقطة التجمع في وادي حميد -عرسال- بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى معبر الزمراني الحدودي. وتمت عودة النازحين بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وحضورها، بعدما كانت قد تواصلت مباشرة مع الراغبين في العودة".

وكالة أنباء الإمارات - وام

البرلمان العربي يعقد جلسته الأخيرة من دور الإنعقاد الثاني الأسبوع المقبل

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي اجتماعات جلسته الخامسة والأخيرة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني في الفترة من 1 إلى 4 يوليو المقبل في القاهرة. وقال البرلمان العربي في بيان أن الجلسة ستركز على تطورات الأوضاع العربية الراهنة ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والإستراتيجية الهامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في اليمن ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكالة الأناضول

ميركل تشيد بدور تركيا في إيواء اللاجئين

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدور تركيا في إيواء اللاجئين قائلة: "يمكنكم انتقاد تركيا، لكنها أنجزت أشياء رائعة للاجئين". وأشارت ميركل في كلمة بالبرلمان الألماني، أن الخلافات الحاصلة في سياسات دول الاتحاد الأوروبي حيال اللاجئين قد تهدد وحدة الاتحاد. وأوضحت ميركل أن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس عام 2016، بخصوص حل أزمة اللاجئين، ما زالت تحتفظ بقيمتها، وتشكل مثالاً يحتذى حتى اليوم.

وكالة أنباء رويترز

روسيا تقول إنه يجري بحث اجتماع محتمل بين لافروف وبومبيو

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن اجتماعاً محتملاً بين وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو يجري بحثه. وأضافت الوكالة أن هناك العديد من الموضوعات التي يمكن أن تطرح للمناقشة منها الشرق الأوسط.

وكالة فرنس برس

ايطاليا تهدد بافشال قمة الاتحاد الاوروبي حول الهجرة

هددت ايطاليا بمنع تبني نص مشترك في قمة بروكسل إذا لم تحصل على تضامن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة الذي يحكم "مصير" أوروبا بحسب انغيلا ميركل. وعززت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عند وصوله إلى بروكسل الضغوط، بعد أكثر من أسبوعين على المواجهة الدبلوماسية حول سفينتين تنقلان مهاجرين تم إنقاذهم في المتوسط، ورفضت إيطاليا رسوهماً على شواطئها.

وكالة أنباء شينخوا

بوتين وترامب يجتمعان يوم 16 يوليو

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيعقدان قمة في مدينة هلسنكي، عاصمة فنلندا يوم 16 يوليو. وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز أيضاً عن الاستعداد للقمة في بيان. وسيناقش القائدان العلاقات الثنائية وعدداً من الشؤون المتعلقة بالأمن الوطني، وفقاً لبيان البيت الأبيض.