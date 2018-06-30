TL

محلياً هناك سعي حثيث إلى تشكيل الحكومة والرئيس المكلف سعد الحريري على تفاؤله والمواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد تؤثر إيجاباً على عكس تفسيرات البعض لهذه المواقف.

المنار

بين استعجال التشكيل ووحدة المعايير رسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الطريق إلى نهاية النفق الحكومي.. ومن على منصة التطورات التي قاربها بإطلالة عبر المنار دعا السيد حسن نصر الله إلى تشكيل حكومة موسعة، فالحكومة في لبنان هي أشبه بمجلس قيادة البلاد.

nbn

في ملف النزوح السوري كشف الأمين العام لحزب الله عن تشكيل ملف لمساعدة النازحين على العودة إلى بلادهم داعياً في مجال آخر أهالي بعلبك الهرمل إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والتجاوب مع كل الاجراءات من جهة وعدم ترك حزب الله ولا حركة أمل هذه المنطقة للمجهول مذكراً بالمواقف الحازمة في هذا المجال للرئيس بري.

mtv

الوضع الحكومي في مرحلة انتقالية فبعد التصعيد الكلامي الذي ميز النصف الأول من الأسبوع هدأت الأمور نسبياً وعادت العقلانية لتسيطر على مختلف الأفرقاء، وينتظر أن يتعزز الهدوء في الأسبوع المقبل وخصوصاً أن حركة التشكيل ستشهد بعض التباطؤ في ضوء سفر الرئيس الحريري إلى الخارج في إجازة عائلية.

NTV

أمن البقاع لم يغب عن إطلالة الأمين العام لحزب الله الذي طالب الجيش والقوى الأمنية بعدم تغطية أحد من المخلين أو المرتكبين، داعياً أهالي المنطقة إلى الاطمئنان والتجاوب مع الاجراءات، فلا الدولة بوارد التخلي عن مسؤولياتها، ولا حزب الله فاقد للوسيلة أو الطريقة لحفظ أمن المنطقة وفق الأولويات والأصول.

المستقبل

من جديد يعود قلب بيروت لينبض حبا للحياة هذا المساء باستضافة مهرجان (بياف) في ساحة النجمة حيث يقام الاحتفال الكبير برعاية وحضور الرئيس سعد الحريري ومشاركة شخصيات وفنانين من لبنان والعالم.

OTV

منذ اليوم الأول للتكليف، وحتى اللحظة التي تسبق التوقيع على مرسوم التأليف، احترام قواعد التشكيل على أساس وحدة المعايير محور وحيد للاتصالات والمشاورات المستمرة على أكثر من صعيد.

LBC

يبدو أن تشكيل الحكومة في لبنان تابع لتوقيت المونديال استراح المونديال فاستراح التشكيل لكن ليس بالضرورة حين يستأنف المونديال أن يستأنف تحريك محركات التشكيل فالرئيس المكلف سعد الحريري يستعد لبدء إجازة عائلية قصيرة والرئيس بري في منتصف اجازته.

الميادين

أشار رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ إلى أن "ايطاليا لم تعد بمفردها" بعد الاتفاق الأوروبي حول الهجرة.

الجزيرة

أكد وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​ أن ​واشنطن​ ستحافظ على موقف دفاعي "قوي" مع حلفائها الإقليميين على الرغم من قرارها وقف مناورات عسكرية كانت مقررة مع ​كوريا الجنوبية​.

العربية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي ​دونالد توسك​ أن زعماء ​الاتحاد الأوروبي​ توصلوا إلى اتفاق بشأن ​الهجرة​ إثر محادثات استمرت طوال الليل بعد أن صعّدت إايطاليا​ الضغط على شركائها الأوروبيين من خلال تعطيل تبني توصيات القسم الأول من قمة أوروبية متوترة ببروكسل​.