الديار/ هيام عيد

قالت إن المهلة مفتوحة أمام الرئيس المكلف سعد الحريري لاستكمال مشاورات مع كل القوى السياسية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فعلية وليس حكومة يطغى عليها اللون السياسي الواحد. وذلك بشكل منعزل عن كل المصالح المشتركة، والتي حتّمت تناغماً ملحوظاً ما بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء.

الديار/ صونيا رزق

أشارت إلى إستياء بكركي من سجال التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وقالت بأن أحداً لن يستطيع إلغاء الآخر وعليهما ممارسة السياسة بطريقة ديمقراطية من أجل مصلحة لبنان وبعيداً من تقاسم الحقائب.