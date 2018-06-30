روسيا اليوم

"صقور" من الكونغرس الأمريكي يزورون روسيا

يصل وفد يمثّل مجلسي الكونغرس الأمريكي كليهما إلى موسكو، في زيارة تستغرق عدة أيام، لعقد لقاءات مع برلمانيين ومسؤولين روس آخرين. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوفد برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، سيزور موسكو وسان بطرسبورغ، مضيفة أن وزارتها ستكون "مسرورة لاستقبال الأمريكيين" أثناء زيارتهم من 30 يونيو حتى 5 يوليو المقبل.

روسيا اليوم

لافروف: لسنا مع الأسد لأنه يعجبنا ولكن لأنه يدافع عن المنطقة برمتها من الإرهاب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، لا لأنه يعجبها بل لدفاعه عن سوريا والمنطقة برمتها من الإرهاب. وقال لافروف، في مقابلة مع "القناة الـ4" البريطانية: "روسيا لا تتعاطف مع أحد، ولا يستخدم في الدبلوماسية والسياسة مبدأ يعجب أو لا يعجب، هذا المصطلح يتناسب فقط في العلاقات بين الأشخاص".