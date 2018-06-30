الوكالة الوطنية للإعلام

عون: سأعمل لتحسين الاقتصاد واستكمال الاصلاحات ولا صحة لضغوط على النازحين ولبنان ملزم بالدفاع عن أراضيه

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث اليستير برت، إنه سيعمل "مع الحكومة الجديدة على تنفيذ التعهدات بتحسين الاقتصاد الوطني واستكمال الاصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد، ما يضع لبنان على سكة النهوض والنمو ويمكنه من الاستفادة القصوى من نتائج مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

موسكو: 30 و31 القادم موعد اجتماع صيغة أستانا في سوتشي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول الازمة في سورية سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي الـ30 والـ31 من تموز القادم. وقال فيرشينين في تصريح اليوم نقلته وكالة سبوتنيك: "عندما كنا في آخر لقاء لأستانا قررنا أن اللقاء القادم سيجري في سوتشي في آخر يومين من شهر تموز" موضحاً أن هذا اللقاء سيعقد بالصيغة التي عملنا بها منذ البداية بمشاركة الدول الضامنة الثلاث لصيغة أستانا روسيا وإيران وتركيا وأطراف الحوار السوري إضافة إلى المراقبين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ماكرون: ليس لدى أوروبا سياسة عدائية ضد روسيا وسنواجه الإجراءات الأمريكية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه ليس لدى الاتحاد الأوروبي سياسة عدائية تجاه روسيا، متمنياً أن تحترم موسكو وكييف اتفاقيات مينسك. وأكد ماكرون أن قادة الاتحاد الأوروبي ناقشوا مقترحات بإصلاح منظمة التجارة العالمية.