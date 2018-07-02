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مياه التأليف الحكومي لا تزال راكدة، إذ لا مستجدات من العيار الذي يحرك هذا الركود، بالرغم من جرعات التفاؤل التي يبثها فريق الرئيس المكلف، وبالرغم من معلومات سرت عن تساهل "القوات اللبنانية" في ما يتعلق بمطلب منصب نائب رئيس الحكومة من جهة، وبعد توضيح "الحزب الاشتراكي" كلاماً نسب لرئيسه، نافياً حمله تصعيداً في ملف التأليف من جهة ثانية، ولكن! الأنظار كل الأنظار تتجه إلى محطتين، الأولى في "بيت الوسط" هذه الليلة حيث يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وتكون محادثات على مأدبة العشاء قبل أن يتوجه الرئيس الحريري إلى باريس في إجازة خاصة قصيرة، والمحطة الثانية وهي مضمرة، تتمثل بزيارة رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع القصر الجمهوري في خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، والرهان أن يخرج اللقاءان بما يحرك ملف التأليف نحو خواتيمه.

المنار

على خط تشكيل الحكومة في لبنان، لا هدف في شباك التسويف والتأجيل، فالنتيجة سلبية حتى الآن، فهل دخلنا في الوقت الضائع، أم ما زال هناك متسع من الوقت؟ وهل يسجل الاجتماع المتوقع بين رئيس الحكومة المكلف ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال خرقاً إيجابياً؟

nbn

حبل الاتصالات على مسار التأليف الحكومي وضفافه لم ينقطع في عطلة نهاية الأسبوع: بالأمس زيارة دعم قام بها رؤساء الحكومات السابقون لـ"بيت الوسط"، وكلام مشجع لأحد مساعدي الرئيس المكلف من قصر بعبدا، واليوم مشاورات مسائية مرتقبة للرئيس سعد الحريري مع جبران باسيل وربما مع وليد جنبلاط، وعلى لائحة المواعيد القريبة زيارة للدكتور سمير جعجع إلى القصر الجمهوري.

mtv

بلقاء الرئيس الحريري الوزير جبران باسيل يكون الرئيس المكلف قد انتهى تقريباً من عقد هدنة مع القادات التي أصيبت علاقاته بها بتوترات شكلت عائقاً إضافياً إلى مهمة التأليف، بل كادت أن تطيحها. نقول تقريباً بأن الرئيس الحريري الذي أخذ على عاتقه مهمة إقناع سيد المختارة بحصة وزارية درزية من وزيرين، لا يزال يصطدم بتمسك وليد جنبلاط بثلاثة وزراء، والحريري الذي تمكن من فتح الطريق بين بعبدا ومعراب ولو نظرياً حتى الآن، هو بنفسه مقتنع بما تطالب به "القوات" من حصة وزارية تستحقها فكيف يقنع الدكتور سمير جعجع بالعكس. إذاً يمكن الاستناج بأن إعادة وصل ما انقطع بين القيادات تسهيلاً للتأليف هو عنصر جيد ولكنه ليس كافياً ما لم يقدم حلاً عملياً وسريعاً لهذه الأزمة.

NTV

ضرب التأليف الحكومي مواعيد جديدة تبدأ الليلة باجتماع الحريري- باسيل، وتستكمل منتصف الأسبوع بزيارة جعجع لبعبدا. وفي مرحلتي الذهاب والإياب، فإن "طبخة البحص" الحكومية غير مؤهلة للتصفيات النهائية حالياً.

وعلى بعد ساعات من لقاءات التشاور، رفع نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان بطاقة تعريف عن اتفاق معراب، وكشف عن بند المناصفة الوزارية بين العهد و"القوات" طوال ولاية الرئيس، وليس لمرة واحدة أو اثنتين. وأعلن عدوان أن هذا البند مكتوب ضمن الاتفاق الذي ساهم في انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.

المستقبل

يستمر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، بحركة اتصالاته ومشاوراته الهادفة لتذليل العقبات أمام التأليف. وهو يلتقي عند التاسعة مساء رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في "بيت الوسط".

OTV

لن يغلق إمكان سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الخط على اتصالات تأليف الحكومة، التي بقيت حرارة التواصل في شأنها فاعلة، مصحوبة باستمرار المساعي والمحاولات لإحداث خرق في جدار الشروط المتبادلة، على أساس توزيع الحقوق، بالاستناد إلى ما أفرزته الانتخابات النيابية.

LBC

منذ نحو أسبوع، كان يفترض أن يلتقي الرئيس الحريري والوزير باسيل في "بيت الوسط"، ألغي اللقاء ليعود ويحدد موعده بعد قليل، وقبل أسبوع، طرحت مسألتا صلاحيات رئيس الحكومة واتفاق الطائف، حتى عقد اجتماع لرؤساء الحكومة السابقين أمس ليشكل درع حماية للرئيس الحريري، وخلال هذا الأسبوع تشبث النائب جنبلاط أكثر فأكثر بموقفه من الحصة الدرزية، فيما تقول مصادره إنه ينتظر لقاء الحريري باسيل الليلة ليبني على الشيء مقتضاه.

الميادين

أعلن الجيش الإيراني عن رسو سفينة أميركية تحمل مواد كيميائية عند سواحل "إحدى دول الخليج"، محذراً من التداعيات المحتملة لذلك.

الجزيرة

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العربية

أعلن ​البيت الأبيض​ في بيان أن "الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ وعد الرئيس ​دونالد ترامب​ بأن المملكة ستزيد إنتاج ​النفط​ إذا لزم الأمر وبأن لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل يومياً إضافياً.