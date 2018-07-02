النهار/ إبراهيم حيدر

قال إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقدر ما يريد أن تستقر العلاقة مسيحياً بقدر ما هو مقيد وطنياً ولبنانياً عموماً بعد وصوله إلى الموقع الأول بتسوية تحكمه بالعلاقة مع التناقضات السياسية والطائفية، أي أن التسوية تعوق إمكان أن يتحول الرئيس حكماً، وهو ما يضع العلاقة مع الطرف المسيحي الآخر أي القوات اللبنانية أمام تحدٍ جديد، لم يعد اتفاق معراب يؤديه أو يفتح على آفاق وطنية مغايرة. وأضاف أن هذا يعني أن الموقع الأول يحكم مجموعة تناقضات سياسية وطائفية وخيارات مختلفة وحسابات ومصالح لا يجمعها إلا المشاركة في الحكم.

النهار/ سابين عويس

أشارت إلى أن الأجواء التي عكسها الرئيس المكلف سعد الحريري لزملائه في لقاء بيت الوسط، تحلت بالإيجابية والتفاؤل حيال تذليل العقد القائمة وقرب تأليف الحكومة، كاشفاً أن الأمر سيتم فور عودته من إجازته العائلية وعودة رئيس مجلس النواب.

النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن مسار الأمور يفترض الإقرار بأن لا تغيير محتملاً في الوضع السياسي أو الاقتصادي خصوصاً ما دامت الممارسات السياسية نفسها قائمة أياً يكن الكلام على خطط اقتصادية أو سواها خصوصاً متى استخدم الكباش السياسي بعيداً عن مراعاة المسؤولين مخاطر الانزلاق الذي يسير فيه البلد.

الجمهورية/ شارل جبور

قال إن أجواء تسربت في الأيام الأخيرة عن استياء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من محاولة القوات اللبنانية الفصل بينه وبين التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل على وجه الخصوص. مؤكدة أن لا مكان لأي محاولة من هذا النوع ومشددة على ضرورة إقلاع القوات عن هذه السياسة التفريقية. واعتبر أن للفصل ضروراته الوطنية والسياسية والحزبية واعتماده لم يكن من باب التذاكي ولا اللعب على التناقضات.

الجمهورية/ جوني منير

رأى أن تشكيل أول حكومة بعد الانتخابات النيابية التي أجريت وفق قانون انتخابي جديد لا بد أن يكون لها قواعد جديدة وركائز سياسية مختلفة عن سابقاتها، وتعكس بطريقة أو بأخرى التحولات الجذرية التي أنتجها القانون الانتخابي الجديد.

اللواء/ منال زعيتر

نقلت عن مصادر رفيعة في حزب الله أن استبعاد لبنان عن الحرب التي تحضر للمنطقة مرده إلى الرسالة التي أبلغها حزب الله للفرنسيين في وقت سابق والتي حذر فيها من أن أي تهور إسرائيلي تجاه لبنان سيكلف العدو غالياً وسيفتح عليه جبهة الجولان المحتل. وأشارت إلى أن دولاً خارجية قد أدخلت الحكومة في أتون المعمعة الإقليمية.